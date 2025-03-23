В стоматологии Киева умер ребёнок: о какой клинике может идти речь и что там говорят (фото)

Пользователи сравнили фотографии и нашли сходства

После трагедии в одной из стоматологий Киева, где 22 марта во время приема умер 7-летний мальчик, в социальных сетях пользователи попытались отыскать ту самую клинику, в которой это случилось. Некоторые предложили, что речь может идти об Astra Dent в Святошинском районе столицы.

"Телеграф" обратился за комментарием Astra Dent, учитывая появившуюся информацию в сети. Однако там не стали отвечать на вопросы.

Отметим, что пользователи нашли некоторые совпадения на фотографиях, которые опубликована полиция, прибывшая на место после трагедии, с фото, которые были найдены на сайте одной из клиник. Сверив интерьеры, действительно можно найти сходства.

Что ответили в Astra Dent

"Телеграф" связался с клиникой, однако ее представители отказались давать какие-либо комментарии.

"Мы не даем комментарии", — сказали нам в клинике.

При этом они не подтвердили и не опровергли информацию, которая распространяется в социальных сетях.

Что известно об Astra Dent

Это сеть стоматологических клиник Astra Dent (Астра Дент) – частный многоструктурный лечебно-диагностический стоматологический комплекс, уже более пяти лет успешно сотрудничающий с Американской ассоциацией дантистов.

Основные направления клиники:

протезирование;

хирургия;

терапия;

ортодонтия;

ортопедическое лечение;

эстетическая стоматология.

При этом, в клинике предоставляют услуги по детской стоматологии: специалисты устраняют кариес, а также помогают в формировании правильного прикуса.

В Святошинском районе стоматология расположена по улице Святошинская, 3-а.

Что пишут об Astra Dent

В сети можно найти как позитивные, так и негативные отзывы клиентов стоматологии Astra Dent.

Отметим, что в основном отзывы о клинике на различных ресурсах — положительные. При этом, громких скандалов с участием стоматологии Astra Dent в сети также нет.

Цены на услуги в Astra Dent

Среди прайса на различные услуги есть так же раздел, связанный с анестезией.

Детали трагедии

В столичной приватной стоматологической клинике во время приема умер 7-летний мальчик. В полиции Киева сообщают, что по предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения наркоза.

Медики скорой помощи прибыли на место и в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, но их усилия оказались тщетными – ребенок умер.

Правоохранители рассматривают все возможные причины смерти ребенка, в частности, возможную врачебную ошибку или несоблюдение медицинских протоколов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове 5-летний Велес Пашник, сын украинского музыканта, впал в глубокую кому после удаления молочных зубов под общим наркозом в частной клинике Ori-Dent на ул. Голубовича, 34 о Львове. У мальчика остановилось сердце и его увезли в реанимацию детской больницы по ул. Орлика.

Врачи боролись за жизнь ребенка, но спустя месяц констатировали его смерть. Велес умер, так и не придя в сознание. Правоохранители завели уголовное дело и расследуют подробности смерти ребенка.