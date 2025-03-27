В Испании нашли мертвым 13-летнего украинца, который пропал без вести: что показало вскрытие (фото)

Подросток был найден мертвым спустя сутки после исчезновения

В Испании обнаружили бездыханное тело 13-летнего украинца. Мальчик пропал накануне.

Об этом сообщает el Diario, ссылаясь на данные местных правоохранителей. По их информации, юноша пропал 23 марта. В тот день он вышел из дома без документов, денег и ключей. Его родные заявили об исчезновении на утро 24 марта, а в тот же день его нашли мертвым в парке в центре города Бадахос.

Сообщается, что погибший украинский подросток приехал в Испанию после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и с тех пор жил с матерью в Бадахосе. По информации 20minutos, вскрытие показало, что смерть подростка наступила в результате падения с высоты. Следствие пока не выявило никаких доказательств причастности третьих лиц к инциденту.

"В этой связи первоначальное расследование полиции уже предполагало, что мальчик украинского происхождения спрыгнул со стены объекта культурного наследия", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Праге арестовали 36-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 9-й летней Валерии в Германии.