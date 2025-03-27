Россия готовит новое наступление сразу в двух областях: Зеленский сказал, когда это произойдет

Разведка уже передала соответствующие данные

Новое наступление российских войск на территорию Украины может начаться уже этой весной. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

В специальном интервью французскому изданию Le Figaro он рассказал о деталях возможного вторжения. По его словам, у российских властей есть планы начать новую военную операцию на территории Сумской и Харьковской областей.

Глава государства отметил, что российский президент Владимир Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Зеленский подчеркнул: разведывательную информацию о подготовке уже передали союзникам Украины. "Мы должны смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами", — говорит президент.

Глава страны отмечает, что Путин планировал начать эту операцию еще восемь месяцев назад. Однако украинская сторона опередила агрессора, проведя успешную операцию в Курской области, которая фактически сделала невозможным немедленное продвижение российских войск. Она была спланирована как раз для того, чтобы россияне не пошли на Сумы, как планировали в прошлом году.

В местных пабликах уже готовятся к наплыву паники из-за этих слов президента:

Согласно информации DeepState, самой горячей сейчас на фронте ситуация на покровском направлении.

На Харьковском направлении самая напряженная ситуация возле Купянска, а на Курском ВСУ продолжают удерживать часть территории России.

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