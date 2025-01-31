Учительница и ученик подрались прямо в школе Киева (видео)

Женщина угрожала написать заявление

В пятницу, 31 января, в сети начали распространять видео драки в одной из киевских школ. Подрались в стенах класса якобы учительница и ученица.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Там появилось соответствующее видео, его вероятнее всего сняли другие ученики, находившиеся там во время конфликта.

"В 46-й школе подросток на уроке громко слушал музыку и разговаривал. Учительница сделала замечание и попросила отдать телефон, но он отказался. Словесный конфликт перерос в драку", — говорится в сообщении.

На видео слышно, что старшая женщина кричит на девочку и размахивает руками. Вторая участница конфликта давала женщине сдачу, пока она кричала и просила успокоиться.

Женщина, которая, вероятнее, является учительницей, также начала угрожать ребенку. Она сказала, что напишет заявление.

Пользователи сети отреагировали на это. Люди написали свое мнение в комментариях.

В частности, были комментарии, что есть вина учительницы. Другие писали, что молодежи все позволено, потому виновата ученица, а также ее родители. Люди отрицательно высказывались и не становились на сторону ребенка.

Ранее "Телеграф" писал, что дети в Киеве придумали опасную игрушку и играли в ТЦК.