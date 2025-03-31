Некоторые студенты тоже подлежат мобилизации: кого призовут в апреле

Обучение на заочной форме не дает право на отсрочку

Мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет продолжается. Хотя студенты в большинстве своем имеют право на отсрочку, существуют исключения, когда даже те, кто учится в колледжах или вузах, могут получить повестку.

Закон Украины №10449 регулирует вопросы мобилизации студентов. Отсрочку от призыва получают студенты, аспиранты и докторанты, которые получают свое первое высшее образование по дневной или дуальной форме обучения.

Важно, что даже дистанционный формат обучения не лишает права отсрочки.

Как студенту оформить отсрочку

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку, студент должен обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и предоставить справку об обучении деканату. Документ должен содержать официальную печать соответствующего ТЦК. Правильно оформленная отсрочка фиксируется в приложении "Резерв+".

Также студент может оформить отсрочку онлайн через "Резерв+". Достаточно загрузить приложение, авторизоваться и запросить.

Отсрочка предоставляется сроком на полгода, после чего ее необходимо продлевать. Для преподавателей, у которых нагрузка более 0,75 ставки, срок отсрочки от мобилизации составляет один год.

Какие студенты могут быть мобилизованы

Не все студенты имеют право на отсрочку. Мобилизации могут подлежать мужчины, которые:

учатся на заочной или вечерней форме;

получают второе или последующее высшее, или профессиональное образование;

имеют статус военнообязанного (проходили службу или имеют военный опыт);

были отчислены из учебного заведения;

не оформили или не продлили отсрочку;

находятся в переходном периоде между образовательными уровнями (например, между бакалавриатом и магистратурой).

Также получить повестку могут аспиранты-контрактники. Поскольку для них предусмотрено только обучение заочно.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в апреле. Освобождение от призыва предоставляется по семейным обстоятельствам, проблемам со здоровьем или работе в стратегически важных сферах.