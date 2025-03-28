Они точно не пойдут воевать. Кому дадут отсрочку в апреле

Основания, которые предусмотренные законодательством

Общая мобилизация в Украине продолжается. В то же время некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.

"Телеграф" рассказывает, кто получит освобождение от мобилизации в апреле. Отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам, проблемам со здоровьем или работе в стратегически важных сферах.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку в апреле 2025 года имеют:

люди с инвалидностью;

временно непригодные для службы (от 6 до 12 месяцев по решению ВВК).

Не мобилизуют мужчин из-за определенных семейных обстоятельств, а именно:

родители троих и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам);

одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка в случае смерти второго родителя, лишение его прав или исчезновение без вести;

лица, которые ухаживают за тяжелобольными родными (супруг/супруга, ребенок, родители или родители супругов);

граждане, которые заботятся о несовершеннолетних сиротах или детях без родительской опеки;

мужчины, в которых жена имеет инвалидность I или II группы;

опекуны людей, признанных судом недееспособными.

Отсрочку военнообязанным предоставляют по другим особым обстоятельствам:

члены семьи военных, которые проходят службу и имеют несовершеннолетних детей;

родственники погибших или пропавших без вести воинов во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины";

военные и гражданские, освобожденные из плена (могут быть призваны только по собственному желанию).

По профессиональной деятельности:

студенты дневной или дуальной формы обучения (если получают более высокий уровень образования);

ученые, преподаватели и учителя, которые работают от 0,75 ставки и имеют соответствующую степень или звание.

Новые правила бронирования работников

С 22 ноября 2024 года действует постановление Кабмина №1332, которое устанавливает:

Отсрочки, оформленные через Минэкономики или портал "Дія", действуют только до 28 февраля 2025 года.

Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до конца марта, в противном случае бронирование работников будет аннулировано.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки следует обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и предоставить следующие документы:

паспорт;

военно-учетный документ;

справки, подтверждающие основания отсрочки (свидетельства рождения детей, медицинские заключения, документы об инвалидности и т.д).

Стоит отметить, что для студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью (любой группы и формы) предусмотрено упрощенное оформление через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые потеряли отсрочку. Кого могут мобилизовать в апреле.