Они точно не пойдут воевать. Кому дадут отсрочку в апреле
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Основания, которые предусмотренные законодательством
Общая мобилизация в Украине продолжается. В то же время некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва.
"Телеграф" рассказывает, кто получит освобождение от мобилизации в апреле. Отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам, проблемам со здоровьем или работе в стратегически важных сферах.
Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку в апреле 2025 года имеют:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные для службы (от 6 до 12 месяцев по решению ВВК).
Не мобилизуют мужчин из-за определенных семейных обстоятельств, а именно:
- родители троих и более детей до 18 лет (кроме должников по алиментам);
- одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка в случае смерти второго родителя, лишение его прав или исчезновение без вести;
- лица, которые ухаживают за тяжелобольными родными (супруг/супруга, ребенок, родители или родители супругов);
- граждане, которые заботятся о несовершеннолетних сиротах или детях без родительской опеки;
- мужчины, в которых жена имеет инвалидность I или II группы;
- опекуны людей, признанных судом недееспособными.
Отсрочку военнообязанным предоставляют по другим особым обстоятельствам:
- члены семьи военных, которые проходят службу и имеют несовершеннолетних детей;
- родственники погибших или пропавших без вести воинов во время боевых действий;
- члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины";
- военные и гражданские, освобожденные из плена (могут быть призваны только по собственному желанию).
По профессиональной деятельности:
- студенты дневной или дуальной формы обучения (если получают более высокий уровень образования);
- ученые, преподаватели и учителя, которые работают от 0,75 ставки и имеют соответствующую степень или звание.
Новые правила бронирования работников
С 22 ноября 2024 года действует постановление Кабмина №1332, которое устанавливает:
- Отсрочки, оформленные через Минэкономики или портал "Дія", действуют только до 28 февраля 2025 года.
- Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до конца марта, в противном случае бронирование работников будет аннулировано.
Как оформить отсрочку
Для получения отсрочки следует обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) и предоставить следующие документы:
- паспорт;
- военно-учетный документ;
- справки, подтверждающие основания отсрочки (свидетельства рождения детей, медицинские заключения, документы об инвалидности и т.д).
Стоит отметить, что для студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью (любой группы и формы) предусмотрено упрощенное оформление через мобильное приложение "Резерв+".
Ранее "Телеграф" писал, что некоторые потеряли отсрочку. Кого могут мобилизовать в апреле.