Правила меняются. Как получить бронь от мобилизации с 1 апреля

Юристка назвала категории граждан, которые не могут быть забронированы

Бронирование военнообязанных по старому порядку теряет силу с 1 апреля. А также возвращается стандартный срок бронирования через портал "Дія" – 72 часа.

Теперь предприятия и организации смогут бронировать своих сотрудников только через этот сервис. Кто имеет право на бронь, а кому ее не смогут оформить, пишет УНИАН.

По словам адвоката Екатерины Анищенко, право на бронирование имеют работники предприятий, которые получили статус критически важных. Такой статус необходимо было подтвердить до 28 февраля 2025 года. Однако некоторые организации до сих пор ожидают проверки поданных документов.

Постепенно начинают восстанавливать статус критичности для благотворительных организаций и фондов, что позволяет их сотрудникам получить бронирование через "Дія".

Чтобы работодатель мог забронировать работника, необходимо выполнить несколько условий:

обновить военно-учетные данные;

убедиться, что работник не находится в розыске;

проверить, нет ли у работника другой отсрочки от мобилизации.

При этом государственные органы могут забронировать не более 30% сотрудников, а частные предприятия — до 50%.

Кому не смогут оформить бронирование

Постановление Кабмина №650 определяет категории лиц, которые не подлежат бронированию. Это касается:

людей, ранее проходивших службу в армии;

граждан, которые имеют военные специальности дефицитные на фронте;

лиц, которые не работают на предприятиях со статусом критичности.

Как будет происходить перебронирование в апреле 2025 года

Постановление Кабмина №76 определяет срок бронирования – 72 часа. До 1 апреля предприятия могли использовать "быстрое бронирование" без ожидания этого срока. Теперь же в течение трех суток военнообязанные остаются без отсрочки, пока их не переведут на специальный воеинский учет.

Сколько действует бронирование

Срок действия бронирования зависит от типа предприятия:

до 1 года – для критически важных предприятий, операторов противоминной деятельности;

на период действия контракта – для предприятий, обеспечивающих ВСУ, а также спецучреждений ООН, международных судов и организаций, членом которых Украина;

на период мобилизации – для госорганов, органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

Ранее "Телеграф" писал, кому дадут отсрочку от мобилизации в апреле. Освобождение от призыва предоставляется по семейным обстоятельствам, проблемам со здоровьем или работе в стратегически важных сферах.