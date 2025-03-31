Могут ли мобилизовать с броней. Все зависит от одного момента

Юрист объяснила, когда возможен призыв в таких случаях

Бронирование от мобилизации дает военнообязанным право на отсрочку от призыва. Однако иногда это не гарантирует освобождения от мобилизации.

Об этом подробнее рассказала адвокат Екатерина Анищенко в комментарии УНИАН. По ее словам, перед оформлением брони прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не обязательно.

Однако некоторые работодатели могут предъявлять такое требование. Это касается не только лиц, ранее признанных временно или ограниченно непригодными, но и тех, кто вообще не проходил ВВК.

С 2024 военнообязанные должны проходить медкомиссию ежегодно. Если у мужчины есть бронирование, но пришло время снова проходить медосмотр, ему все равно необходимо это сделать, чтобы не нарушать правила воинского учета. В случае невыполнения этого требования в будущем бронирование может быть аннулировано.

Что делать, если бронь оформили после получения повестки

Адвокат объясняет, что все зависит от типа повестки:

если повестка была для обновления данных и в этот период было оформлено бронирование, после прохождения ВВК "боевую" повестку могут не выдавать;

если лицо получило "боевую" повестку (обязательство прибыть в ТЦК с вещами), а бронирование вступило в силу до его даты, нужно обращаться в ТЦК и доказывать свое право на отсрочку;

если же бронирование оформлено после указанной в повестке даты, шанс избежать мобилизации минимален.

После мобилизации бронь уже не действует — военнообязанному придется служить, отмечает юрист.

Могут ли мобилизовать, даже если есть бронь

К сожалению, такие случаи бывают. Ранее бронирование осуществлялось из-за бумажных выписок Министерства экономики, согласованных Минобороны. Но были случаи, когда работники ТЦК и СП их игнорировали и мобилизовали военнообязанных.

С конца 2024 года бронирование стало автоматическим через портал "Дія". Однако если бронь там не подтянулась, военнообязанного все равно могут мобилизовать.

Кроме того, иногда ТЦК и СП могут не знать о бронировании из-за отсутствия сверки с работодателем. По словам Екатерины Анищенко, каждое предприятие должно присылать отчеты в военкоматы о наличии забронированных работников. Без этого факта военнообязанный может лишиться права на бронирование.

Относительно формы брони от мобилизации и способа ее хранения военнообязанный должен иметь при себе распечатанную выписку из "Резерв+", подтверждающую предоставление бронирования. Проверить статус бронирования онлайн можно через "Резерв+", где отображается актуальная информация о том, имеет ли лицо отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, какие категории украинцев могут потерять бронь от мобилизации в апреле. У "Резерв+" может появиться предупреждение.