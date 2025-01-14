Предприятия будут бронировать работников по новым правилам: что изменилось

Бронь можно оформить исключительно через портал "Дія"

В Украине упростили процедуру бронирования работников для критических предприятий. Теперь бизнес может оформлять бронь от мобилизации без обязательной паузы в 72 часа между завершением предыдущего и началом нового бронирования.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, теперь руководители предприятий имеют возможность заблаговременно подавать списки на бронирование.

Оформление новой отсрочки от мобилизации возможно без перерывов после истечения предыдущего срока.

"Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов. Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его раньше времени и оформить новое без перерывов", — отмечает Федоров.

Как подать заявку на бронирование через портал "Дія":

Зайдите в кабинет гражданина и выберите "Подать заявление" ;

Укажите данные кандидатов по бронированию;

Подтвердите, что зарплата работника составляет более 20 тысяч гривен;

Проверьте это заявление и подпишите.

Обновление статуса критичности

Предприятия должны обновить свой статус критичности до 28 февраля 2025 года. Для этого нужно подать документы, подтверждающие соответствие критериям, в соответствующий государственный орган:

Минэкономики,

Минагрополитики,

Минэнерго,

Минцифры и другие профильные ведомства.

Министр цифровой трансформации отмечает, что упрощение процедуры бронирования позволит предприятиям критической инфраструктуры избежать пауз в работе из-за мобилизации работников. Заблаговременное представление списков и обновление статуса критичности помогут организовать работу без задержек.

"Проверяйте статус своего предприятия и готовьте списки работников заранее – и работайте без задержек и неожиданных сценариев", – подчеркивает Федоров.

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