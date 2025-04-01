Можно без опыта. Пенсионерам предлагают работу с удобным графиком
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Три дня работаешь – три отдыхаешь
Вакансии для пенсионеров есть на разных условиях и с разной зарплатой, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать неплохую прибавку к пенсии. Например, в Днепре ищут помощника повара, готовы взять на работу человека пенсионного возраста.
Предложение размещено на одном из популярных сайтов поиска работы и подборе персонала. График работы – 3 дня рабочие, 3 дня выходные. Заработная плата — 8 тысяч гривен. Официальное трудоустройство.
Работодатель готов взять человека без опыта работы. От кандидата требуют аккуратности, пунктуальности, ответственности и организованности.
Обязанности:
- участие в процессе приготовления блюд; чистка, нарезка овощей
- помощь поварам; мыть посуду, столовые приборы с применением моющих дезинфицирующих средств
- помощь поварам в подготовке к поставке продуктов
- наведение порядка и содержание в чистоте оборудования и помещения, закрепленного за помощником повара
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий на пищеблоке
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовы взять на работу пенсионера. Конюху предоставляется жилье со всеми удобствами.