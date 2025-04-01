Можно без опыта. Пенсионерам предлагают работу с удобным графиком

Три дня работаешь – три отдыхаешь

Вакансии для пенсионеров есть на разных условиях и с разной зарплатой, пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать неплохую прибавку к пенсии. Например, в Днепре ищут помощника повара, готовы взять на работу человека пенсионного возраста.

Предложение размещено на одном из популярных сайтов поиска работы и подборе персонала. График работы – 3 дня рабочие, 3 дня выходные. Заработная плата — 8 тысяч гривен. Официальное трудоустройство.

Работодатель готов взять человека без опыта работы. От кандидата требуют аккуратности, пунктуальности, ответственности и организованности.

Обязанности:

участие в процессе приготовления блюд; чистка, нарезка овощей

помощь поварам; мыть посуду, столовые приборы с применением моющих дезинфицирующих средств

помощь поварам в подготовке к поставке продуктов

наведение порядка и содержание в чистоте оборудования и помещения, закрепленного за помощником повара

обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий на пищеблоке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовы взять на работу пенсионера. Конюху предоставляется жилье со всеми удобствами.