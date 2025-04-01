Чи можуть оголосити в розшук, якщо не забрати повістку з пошти

У ТЦК пояснили, що загрожує "обмежено придатни", які не пройдуть медкомісію

В Україні триває уточнення даних військовозобов’язаних чоловіків, яких раніше визнали "обмежено придатними". Вони повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня.

Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК. Там зазначають, що направлення на медогляд можна отримати у два способи:

особисто в ТЦК за місцем перебування на обліку;

самостійно через "Резерв+".

Оповіщення через пошту

Чоловіків можуть повідомляти про необхідність проходження ВЛК поштою. У ТЦК закликають не ігнорувати такі повістки, оскільки їх невиконання може мати серйозні наслідки.

"Якщо військовозобов'язаний відмовляється отримувати та не прибуває за таким повідомленням, він потрапляє до відповідного розшуку", — наголосили у ТЦК.

Що загрожує тим, хто не пройде ВЛК

Якщо військовозобов’язаний не з’явиться на медкомісію, його можуть визнати порушником законодавства про мобілізацію. У такому випадку:

ТЦК передасть інформацію про ухилення до Національної поліції;

поліція має право затримати порушника та доставити його до ТЦК;

після цього можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Нагадуємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12457, яким продовжено термін проходження повторного медогляду для таких громадян. Тепер остаточна дата для медичної перевірки — 5 червня 2025 року.

Закон був ухвалений парламентом 12 лютого 2025 року, отримавши підтримку 313 народних депутатів. Вже 13 лютого його підписав президент України Володимир Зеленський. Це рішення прийняли через низькі темпи проходження ВЛК – лише 25% військовозобов’язаних змогли пройти медогляд до попереднього дедлайну 4 лютого 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізованих "обмежено придатних" відправити на передову. У ТЦК назвали спеціалістів, яких не вистачає в армії.