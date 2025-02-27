Время еще есть. До какого числа "ограниченно пригодные" должны пройти ВВК

Для прохождения медосмотра нужно самостоятельно обратиться в ТЦК

Ранее "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК). Верховная Рада Украины приняла законопроект №12457, которым продлен срок прохождения повторного медосмотра для таких граждан.

Теперь окончательная дата для медицинской проверки – 5 июня 2025 года. Пишет издание "Телеграф".

Закон был принят парламентом 12 февраля 2025 года, получив поддержку 313 народных депутатов. Уже 13 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это решение приняли из-за низких темпов прохождения ВВК – только 25% военнообязанных смогли пройти медосмотр в предыдущий дедлайн 4 февраля 2025 года.

Кто должен пройти повторную ВВК

Повторное прохождение медкомиссии необходимо для установления нового статуса пригодности. До 5 июня пройти ВВК должны граждане в возрасте от 25 до 60 лет, ранее признанные "ограниченно пригодными" к службе. Однако люди с инвалидностью не подпадают под это требование.

Как пройти ВВК

Чтобы пройти повторный медосмотр, нужно самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

В приложении "Резерв+" появилась новая функция, позволяющая получить электронное направление на ВВК. Оформить его можно через электронный кабинет призывника.

Что будет, если не пройти ВВК

Граждан, которые не успеют пройти повторный медосмотр до 5 июня, могут оштрафовать. Размер штрафа – от 17 000 до 25 500 гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что ждет "ограниченно пригодных" после ВВК. После медкомиссии мужчины получают новый статус пригодности, и есть риск оказаться на передовой.