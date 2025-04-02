Из Одесской области запустили паром в Азию: куда можно попасть - СМИ

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Паромы возвращаются в Одессу. Переправа Черноморск – Варна, которая остановила работу с начала полномасштабного вторжения, возобновила рейсы.

Об этом пишет издание "Думская". По информации журналистов, произошло это несколько дней назад и за это время грузо-пассажирский паром "Вильнюс" уже успел якобы сделать несколько рейсов в морскую столицу Болгарии.

Для справки: "Вильнюс" (Vilnius) построен в Германии в 1987 году. Это один из самых больших в мире автомобильно-железнодорожных паромов класса "RoRo", зарегистрированный в литовском порту Клайпеда, принадлежит датской компании "DFDS A/S" и эксплуатируется украинской судоходной компанией "Укрферри".

Характеристики:

Длина 191 м,

ширина 28 м,

валовая вместимость более 22 тыс тонн,

скорость 14,5 узлов,

может принять на борт одновременно до 50 универсальных железнодорожных вагонов и 50 большегрузных автомобилей с прицепами,

есть каюты на 108 пассажирских мест, ресторан, бар, салон для отдыха, детская игровая комната.

Отметим, что паромная переправа Варна – Черноморск – железнодорожная паромная переправа, соединяющая морские порты Варна (Болгария) и Черноморск (Украина). Расстояние – 550 км.

Как пишет издание, известный маршрут сейчас стал частью новой паромной линии Черноморск — Варна – Батуми, соединив Одесскую область с Грузией.

"Выйдя из Черноморска, "Вильнюс" несколько часов стоит в Варне и отправляется в двухсуточный рейс к кавказскому побережью", — говорится в материале.

К слову, согласно онлайн-картам, паром "Вильнюс" прямо сейчас вышел из Варны и направляется в стороно Батуми.

Обозреватель "Думской" Алексей Сухой считает, что возобновление работы переправы Черноморск – Варна говорит об открытии еще одного очень важного транспортного коридора для нашей страны.

"Этот маршрут существует уже несколько десятилетий, являясь самой быстрой транспортной артерией, соединяющей наш регион с Азией (Грузия относится к Восточной Европе и Передней Азии — Ред.). Возобновление работы должно было состояться еще летом прошлого года, несколько раз откладывалось, однако тогда ситуация с безопасностью так и не позволила начать движение паромов, а бизнес не хотел работать на этих направлениях. Сейчас есть позитивные сдвиги, бизнес чувствует себя намного лучше, чем в прошлом году, украинский морской коридор работает без перебоев, в порты Большой Одессы вернулись контейнеровозы и железнодорожные паромы", — отметил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что польская авиакомпания LOT хочет вернуться в Украину.