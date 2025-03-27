В аэропорту Ивано-Франковска ответили, когда смогут возобновить полеты

Аэропортам предстоят действующие сертификаты, подготовленная инфраструктура, обучение персонала и получение соответствующих документов.

Украинские аэропорты могут быть открыты уже после военного положения. На фоне первых оптимистичных сигналов о возможном возобновлении их работы авиакомпании и международные партнеры уже начали обсуждать перспективы возвращения Украины в авиаперелеты. Но есть еще один аспект: когда после завершения военного положения откроются украинские аэропорты? Что нужно для этого, и возможно ли открытие аэропортов через 4-6 недель после отмены военного положения, как ранее заявляли в Ryanair?

"Телеграф" решил выяснить непосредственно в администрации аэропортов. В филиале "Международный аэропорт Ивано-Франковск" в ответе на запрос его руководство заявило, что не могут нам предоставить информацию о состоянии аэропорта. Но рассказали, какими должны быть меры по скорейшему восстановлению большинства аэродромов.

Основные шаги восстановления работы:

проведение необходимой сертификации гражданских аэродромов Украины;

получение соответствующих разрешительных документов;

подготовка инфраструктуры аэропорта;

восстановление поврежденной в результате военных действий техники и оборудования.

Руководство аэропорта отмечает, что подготовка персонала займет около трех месяцев. В частности, переподготовка службы авиационной безопасности будет составлять 12 учебных дней, а дополнительное профильное обучение работников – до 7 дней.

"Восстановление полетов в течение 4-6 недель после прекращения боевых действий возможно в аэропортах, где имеются действующие сертификаты по соответствующим видам авиационной деятельности, сохранены технически исправные объекты инфраструктуры и оборудования аэродрома в соответствии с требованиями Авиационных правил Украины и наличием достаточного количества подготовленного персонала служб и подразделений аэропорта".

Ранее "Телеграф" писал, что одна из самых безопасных авиакомпаний мира возвращается в Украину. В числе приоритетных направлений рассматриваются аэропорты Киева, Львова и Винницы.