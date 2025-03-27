Польская авиакомпания хочет вернуться в Украину: когда и в каких городах возобновят полеты

В LOT заявили, что стремятся возобновить первые регулярные рейсы как можно скорее

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair на фоне активного переговорного процесса между США и делегациями Украины и РФ недавно заявила о планах вернуться на украинский рынок после окончания войны. Однако не одна она уже прямо сейчас готовится к возобновлению регулярных рейсов.

Известная польская авиакомпания LOT в ответе на запрос "Телеграфа" также подтвердила свои планы. По словам её представителей, там внимательно следят за ситуацией в Украине и уже проводят внутреннюю подготовку к возобновлению полетов.

В LOT заявили, что стремятся возобновить первые регулярные рейсы как можно скорее, но при ряде условий:

при условии стабильного прекращения огня,

одобрения властями открытия украинского воздушного пространства;

подтверждения внутренних аудитов высочайших стандартов безопасности/качества услуг украинских партнеров.

Сколько времени понадобится авиакомпании для организации таких рейсов

Авиаперевозчик отмечает, что окончательное решение о возобновлении рейсов будет зависеть в первую очередь от получения положительной рекомендации от EASA и других органов.

"Мы ожидаем, что, как и другим европейским авиакомпаниям, нам потребуется около 6 недель на эту подготовку", — говорят в LOT.

Какие аэропорты и маршруты авиакомпания рассматривает для работы в Украине

На первом этапе возобновления рейсов в авиакомпании рассматривают несколько направлений: Киев и Львов.

"В течение короткого периода после этого аэропорт Одессы должен быть готов принять первые рейсы. Другие украинские аэропорты будут тщательно проверены нашим отделом безопасности, и решения относительно новых направлений будут приняты соответствующим образом", — объяснили "Телеграфу" в авиакомпании.

Какие технические требования предъявляет авиакомпания к терминалам аэропорта

Возобновление полетов может быть первоначально ограничено по инфраструктурным или соображениям безопасности.

"Кроме того, может возникнуть проблема с обеспечением надлежащего уровня обслуживания в аэропортах (обслуживание, топливо)", — предполагают в LOT.

Какой будет ценовая политика авиакомпании на рейсы в/из Украины?

"Новая ценовая политика в Украине пока не сформирована", — говорят в авиакомпании.

Что известно о LOT

LOT — это польская авиакомпания, которая Совершает полёты в 49 городов в 31 стране. Является членом Star Alliance. Владельцами авиакомпании являются Польское казначейство (99,82%), компания TFS Silesia (0,144%) и некоторые нынешние и бывшие сотрудники компании (0,036%).

Воздушный флот авиакомпании составляет:

Напомним, что ранее крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair заявила о планах вернуться на украинский рынок после окончания войны. По словам исполнительного директора авиакомпании Майкла О’Лири, Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после завершения войны. Кроме того, одним из главных игроков на авиационном рынке страны может стать латвийская компания AirBaltic. По крайней мере, она уже не раз заявляла об этом и подтвердила "Телеграфу" свои планы.

В числе приоритетных направлений рассматриваются аэропорты Киева, Львова и Винницы.

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