На фоне слухов об открытии аэропорта. Над Львовом радары "засекли" два пассажирских самолета (фото)

Один летел из Хельсинки в Доху, другой — из Стамбула в Вильнюс.

Аэропорт во Львове еще не открыли, но радары снова зафиксировали два пассажирских самолета над западной Украиной. Один борт направлялся из Хельсинки в Доху, другой — из Стамбула в Вильнюс.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar. В небе над Украиной радары в очередной раз зафиксировали полет двух пассажирских бортов. Оба самолета якобы пересекли закрытое воздушное пространство неподалеку от Львова 17 марта вечером, однако эти данные, скорее всего, ложны, ведь во время военного положения воздушное пространство закрыто.

Один из бортов, зафиксированный над Львовской областью, — AY1981/FIN5TP. Пассажирский самолет Airbus A330-302 компании Finnair (Marimekko Unikko Livery) вылетел из Хельсинки 17 марта в 16:21 и должен был приземлиться в аэропорту Дохи в 23:28. Во время полета радары показали, что борт якобы пролетел над Львовской областью.

Вторым самолетом, который также якобы пересек закрытое воздушное пространство, является TK1409/THY5KB. Этот Boeing 737-9F2(ER) авиакомпании Turkish Airlines следовал из Стамбула в Вильнюс. Во время международного рейса турецкий самолет якобы залетел на территорию Украины, во Львовскую область.

Воздушное пространство закрыто, однако радары регулярно "видят" самолеты в Украине. Есть несколько возможных причин для этого. В частности, передача ошибочных координат расположения воздушного судна. Также причиной этого могут выступать технические неполадки в работе принимающих сигналы наземных станций, сбои из-за применения средств РЭБ и прочее. Наиболее частой причиной является работа именно РЭБ.

Ранее "Телеграф" также писал, что пассажирские самолеты были "замечены" у фронта в Украине. Впрочем, эта аномалия также вероятнее всего является сбоем.