Кое-кому из украинцев расширили возможности для бронирования

Это решение было принято для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры

Кабинет Министров Украины принял постановление, которые разрешает коммунальным предприятиям бронировать от мобилизации больше своих сотрудников. Теперь брони смогут получить 75% работников организации.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Ранее процент бронирования составил 50%, однако теперь он повышается до 75%, что поможет снизить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг.

Такие изменения инициированы Министерством для обеспечения бесперебойной работы критических предприятий в условиях военного положения. Речь идет о специалистах, которые обеспечивают:

теплоснабжение,

водоснабжение и водоотвод,

вывоз твердых бытовых отходов.

Как отмечают в Министерстве, благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильнее работать и более оперативно реагировать на аварийные ситуации. Также для таких предприятий смягчены требования к критериям размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук отметил, что был достигнут компромисс между необходимостью обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного потенциала страны. Он подчеркнул, что повышение уровня бронирования до 75% позволит ключевым работникам оставаться на своих должностях, что чрезвычайно важно для стабильности общин.

"На местных предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Без опытных специалистов, слесарей, операторов и достаточного количества ремонтных бригад содержать сети в надлежащем состоянии становится крайне сложно", — отметил замминистра.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с броней. Юрист объяснила, в каких случаях возможен призыв.