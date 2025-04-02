Кое-кому из украинцев расширили возможности для бронирования
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Это решение было принято для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры
Кабинет Министров Украины принял постановление, которые разрешает коммунальным предприятиям бронировать от мобилизации больше своих сотрудников. Теперь брони смогут получить 75% работников организации.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Ранее процент бронирования составил 50%, однако теперь он повышается до 75%, что поможет снизить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг.
Такие изменения инициированы Министерством для обеспечения бесперебойной работы критических предприятий в условиях военного положения. Речь идет о специалистах, которые обеспечивают:
- теплоснабжение,
- водоснабжение и водоотвод,
- вывоз твердых бытовых отходов.
Как отмечают в Министерстве, благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильнее работать и более оперативно реагировать на аварийные ситуации. Также для таких предприятий смягчены требования к критериям размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.
Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук отметил, что был достигнут компромисс между необходимостью обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры и сохранением мобилизационного потенциала страны. Он подчеркнул, что повышение уровня бронирования до 75% позволит ключевым работникам оставаться на своих должностях, что чрезвычайно важно для стабильности общин.
"На местных предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Без опытных специалистов, слесарей, операторов и достаточного количества ремонтных бригад содержать сети в надлежащем состоянии становится крайне сложно", — отметил замминистра.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с броней. Юрист объяснила, в каких случаях возможен призыв.