Ситуация на Торецком направлении обостряется: где продолжаются бои (карта)

Украинские защитники сдерживают мощный напор российских войск

Ситуация на Торецком направлении становится все более критической — россияне предпринимают постоянные попытки прорвать оборону украинских войск. С начала суток 2 апреля противник 21 раз штурмовал позиции ВСУ.

В частности, бои ведутся в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В то же время представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что за последний месяц около 70% всех вражеских атак приходится именно на Торецком направлении. Среднесуточное количество штурмов возросло до 20.

Торецкое направление

Россияне усилили свое присутствие, добавив 150-ю мотострелковую дивизию ВС РФ с техникой. Численность штурмовых групп выросла с 2-3 до 4-8 бойцов.

Запорожец отметил, что Торецкое направление является направлением главного удара российских войск. Войска РФ массово применяют управляемые авиабомбы и увеличили количество разведывательных дронов.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин проинформировал, что, несмотря на интенсивные боевые действия в почти разрушенном Торецке, все еще остается 48 гражданских лиц. Всего в Торецкой общине в настоящее время находятся 142 жителя.

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