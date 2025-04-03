Где было Русское море и что это за таинственный Остров русов: разгадываем географические загадки Киевской Руси

Загадочный остров Руси, упоминаемый в летописях Киевской Руси как стратегический пункт между рукавами Днепра, до сих пор остается одной из величайших исторических тайн раннего славянства.

В летописях Киевской Руси упоминается загадочный остров Руси. Этот остров имел большое значение для русских князей, поскольку именно отсюда начинались походы в половецкие степи.

"Телеграф" попытался разобраться, где находилось это Русское море. И что могло скрываться под именем таинственного Острова русов.

Остров русов

Остров Русов упоминается мусульманскими купцами и путешественниками как большой остров среди Большой воды, покрытый лесами и болотами, протяженностью около 130—140 км. Одна из гипотез местонахождения этого острова появилась в 60-х годах 20 века, когда летчики заметили, что земля между Каневом, Смелой и Чигирином значительно выше окрестных земель. Оказалось, что ниже Канева Днепр разделялся на два рукава: правый судоходный и левый, который был второстепенным, но судоходным. Конкретно меж этими рукавами мог размещаться полуостров Русов.

Арабские историки вспоминают остров русов на море, где они обитали среди лесов и болот. Этот остров мог быть расположен в Полесье, где еще несколько тысяч лет назад болотистая местность могла простираться на сотни километров к югу. Руси, согласно арабским источникам, были могущественным народом, совершавшим набеги на кораблях в Хазарское море.

Арабские писатели называли Киев "Куябой", подчеркивая его значение как столицу Руси. Население Киева характеризовалось как суровое и воинственное, занятое земледелием и скотоводством

Русское море

В летописях Киевской Руси упоминается, что варяги-русы приходили в фино-угры из-за моря. Однако под этим морем не следует понимать Балтийское море, поскольку оно располагалось слишком далеко от Киева. Более вероятно, что речь идет о больших озерах, которые существовали на севере Украины после таяния ледников. Геродот писал о том, что Днепр начинается с большого озера, разделявшего земли Руси от финно-угров.

Варяжские походы

Варяжские походы к словенам и чуди совершались с территории Руси, которая располагалась в Приднепровье. Термин "Русь" впервые встречается в русско-византийском договоре 911 года. Византийский правитель Константин Багрянородный различал фактически Русь и внешнюю Русь, другими словами местности подвластны Киевским князьям.

Следовательно, загадка Русского моря и таинственного острова русов остается предметом дискуссий среди историков. Однако большинство свидетельств указывает на то, что эти территории располагались в Приднепровье, где большие озера после ледникового периода могли считаться морями. Варяжские походы совершались на этой территории, а Остров русов мог быть расположен между рукавами Днепра.

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