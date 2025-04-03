Если вы не подписали "боевую" повестку, считается ли она врученной

Юрист объяснил особенности вручения такого документа

Мобилизационное распоряжение для отправки военнообязанного в учебный центр вручают лично. Однако подписывать такую "боевую" повестку необязательно – достаточно других доказательств вручения.

Об этом рассказал адвокат Евгений Лошаков на портале "Юристи.UA". По его словам, документ передают непосредственно в руки военнообязанному. Однако даже если тот откажется подписать повестку, она будет все равно считаться врученной.

"Ключевым доказательства вручения (акт об отказе в подписании, видеозапись или подтверждение из Укрпочты о получении повестки)", — пояснил Лошаков.

Что грозит за игнорирование "боевой" повестки

Если военнообязанный после вручения повестки не появится в центре комплектования для дальнейшей отправки на обучение, ему может грозить уголовная ответственность. Согласно статье 336 УКУ, за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Следовательно, отсутствие подписи на "боевой" повестке не является основанием для ее невыполнения. Главное – факт ее вручения, который может быть зафиксирован любым из предусмотренных способов.

Напоминаем, что мобилизационное распоряжение или "боевая" повестка кажется военнообязанной после прохождения ВВК, если он признан пригодным к службе. Лишь после этого этапа возможно направление в боевые части.

Обратите внимание, что повестка на отправку вручается лично или отправляется по почте.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если проигнорировать "боевую" повестку. В Хмельницкой области мужчина не пришёл по мобилизационном распоряжении в ТЦК и получил реальный тюремный срок.