Укр

Если вы не подписали "боевую" повестку, считается ли она врученной

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Повестка на отправку
Повестка на отправку. Фото Коллаж "Телеграфа"

Юрист объяснил особенности вручения такого документа

Мобилизационное распоряжение для отправки военнообязанного в учебный центр вручают лично. Однако подписывать такую "боевую" повестку необязательно – достаточно других доказательств вручения.

Об этом рассказал адвокат Евгений Лошаков на портале "Юристи.UA". По его словам, документ передают непосредственно в руки военнообязанному. Однако даже если тот откажется подписать повестку, она будет все равно считаться врученной.

"Ключевым доказательства вручения (акт об отказе в подписании, видеозапись или подтверждение из Укрпочты о получении повестки)", — пояснил Лошаков.

Что грозит за игнорирование "боевой" повестки

Если военнообязанный после вручения повестки не появится в центре комплектования для дальнейшей отправки на обучение, ему может грозить уголовная ответственность. Согласно статье 336 УКУ, за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Следовательно, отсутствие подписи на "боевой" повестке не является основанием для ее невыполнения. Главное – факт ее вручения, который может быть зафиксирован любым из предусмотренных способов.

Напоминаем, что мобилизационное распоряжение или "боевая" повестка кажется военнообязанной после прохождения ВВК, если он признан пригодным к службе. Лишь после этого этапа возможно направление в боевые части.

Обратите внимание, что повестка на отправку вручается лично или отправляется по почте.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если проигнорировать "боевую" повестку. В Хмельницкой области мужчина не пришёл по мобилизационном распоряжении в ТЦК и получил реальный тюремный срок.

Теги:
#Мобилизация #ТЦК #Боевая повестка