Повестка может прийти летом некоторым студентам: что делать

Призвать на службу могут после отчисления

Отсрочку от мобилизации имеют право получить студенты, которые учатся на дневной или дуальной формах обучения. Однако есть случаи, когда соискатель образования может получить повестку.

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период. Право на отсрочку действует только на период обучения.

То есть, пока студент имеет подтверждающий документ об учебе, он освобожден от призыва. Однако в промежуточный период между завершением одного этапа обучения и вступлением на следующий он может получить повестку.

Например, бакалавры обычно получают дипломы в конце июня или начале июля, тогда как приказы о зачислении в магистратуру вступают в силу в начале сентября. Это означает, что с июля по сентябрь студент фактически не имеет права на отсрочку, что создает риск получения повестки.

Другие случаи потери отсрочки

Еще один случай, когда студент может быть мобилизован до получения диплома — это отчисления из учебного заведения. Если выдан приказ об отчислении, отсрочка мгновенно утрачивает силу, и студент становится военнообязанным.

Могут ли ТЦК вручать повестки студентам

Законодательство не запрещает выдачу повесток даже тем, кто имеет право на отсрочку. В случае получения повестки студенту следует явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с документами, подтверждающими его статус (например, студенческим билетом или справкой из учебного заведения). Военнообязанный имеет право ссылаться на статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", гарантирующей отсрочку на время обучения.

Что делать, если повестка все же пришла

Если студент получил повестку, игнорировать ее нельзя. Следует явиться в ТЦК с актуальными документами об обучении и объяснить свою ситуацию в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что в Украине запрещена принудительная мобилизация не военнообязанных граждан до 25 лет. Они могут служить в армии только добровольно по контракту.

Ранее "Телеграф" писал, как студенту оформить отсрочку от призыва онлайн. Всего несколько кликов в приложении "Резерв+" и справка готова.