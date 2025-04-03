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Якщо ви не підписали "бойову" повістку, чи вважається вона врученою

Автор
Кароліна Терещенко
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Повістка на відправку
Повістка на відправку. Фото Колаж "Телеграфу"

Юрист пояснив особливості вручення такого документа

Мобілізаційне розпорядження для відправлення військовозобов’язаного до навчального центру вручають особисто. Однак підписувати таку "бойову" повістку необов’язково – достатньо інших доказів вручення.

Про це розповів адвокат Євген Лошаков на порталі "Юристи.UA". За його словами, документ передають безпосередньо в руки військовозобов’язаному. Проте навіть якщо той відмовиться підписати повістку, вона все одно вважатиметься врученою.

"Ключовим є докази вручення (акт про відмову у підписанні, відеозапис або підтвердження з Укрпошти про отримання повістки)", — пояснив Лошаков.

Що загрожує за ігнорування "бойової" повістки

Якщо військовозобов’язаний після вручення повістки не з’явиться у центрі комплектування для подальшої відправки на навчання, йому може загрожувати кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 336 ККУ, за ухилення від мобілізації передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Отже, відсутність підпису на "бойовій" повістці не є підставою для її невиконання. Головне – факт її вручення, який можуть зафіксувати будь-яким з передбачених способів.

Нагадуємо, що мобілізаційне розпорядження або "бойова" повістка видається військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо він визнаний придатним до служби. Лише після цього етапу можливе направлення в бойові частини.

Зверніть увагу, повістка на відправку вручається особисто або надсилається поштою.

Раніше "Телеграф" писав, що буде, якщо проігнорувати "бойову" повістку. У Хмельницькій області чоловік не прийшов по мобілізаційному розпорядженні в ТЦК і отримав реальний тюремний строк.

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#Мобілізація #ТЦК #Бойова повістка