Что такое боевая повестка, кто ее вручает и какое наказание за неявку в ТЦК
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В документе должна быть указана определенная информация
После прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину могут вручить "боевую" повестку, если тот пригоден к службе. Выдавать мобилизационное распоряжение должны исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
Об этом говорится в материале "Факты". Отмечается, что существует четыре вида повесток: для уточнения данных, медкомиссии, мобилизационное распоряжение (боевая повестка) и призыва на срочную службу.
Во время мобилизации издаются только три первых вида. Так называемая боевая повестка является особенной, поскольку предусматривает немедленное прибытие в определенное место сбора с последующим отправлением в воинскую часть.
Такой документ содержит следующие данные:
- ФИО и адрес места жительства военнообязанного;
- дата и время явки в определенное место сбора;
- название и адрес воинской части;
- перечень документов, которые необходимо иметь с собой;
- подпись должностного лица, выдавшего повестку;
- печать ТЦК.
Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному лично.
Ответственность за игнорирование боевой повестки
Неявка на собрание после прохождения медкомиссии и признание пригодным является основанием для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от военной службы.
Если проигнорировать боевую повестку, можно получить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.
Напоминаем, что повестки, которые отправляют по почте, сгенерированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Первыми их получат обновившие свои военно-учетные данные в приложении "Резерв+".
Важно отметить, что повестка считается врученной даже если гражданин отказался ее получить или отсутствовал по указанному адресу.
Военнообязанные, получившие повестку, обязаны явиться в ТЦК в течение 14 дней. Если они не выполнят это требование, это станет основанием для привлечения к административной ответственности.
Ранее "Телеграф" писал, что делать, если потерялась повестка, отправленная по почте. В ТЦК сочтут письмо врученным даже если оно не дошло до адресата.