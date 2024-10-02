Что такое боевая повестка, кто ее вручает и какое наказание за неявку в ТЦК

В документе должна быть указана определенная информация

После прохождения военно-врачебной комиссии военнообязанному гражданину могут вручить "боевую" повестку, если тот пригоден к службе. Выдавать мобилизационное распоряжение должны исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в материале "Факты". Отмечается, что существует четыре вида повесток: для уточнения данных, медкомиссии, мобилизационное распоряжение (боевая повестка) и призыва на срочную службу.

Во время мобилизации издаются только три первых вида. Так называемая боевая повестка является особенной, поскольку предусматривает немедленное прибытие в определенное место сбора с последующим отправлением в воинскую часть.

Такой документ содержит следующие данные:

ФИО и адрес места жительства военнообязанного;

дата и время явки в определенное место сбора;

название и адрес воинской части;

перечень документов, которые необходимо иметь с собой;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

печать ТЦК.

Мобилизационное распоряжение вручается военнообязанному лично.

Ответственность за игнорирование боевой повестки

Неявка на собрание после прохождения медкомиссии и признание пригодным является основанием для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от военной службы.

Если проигнорировать боевую повестку, можно получить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напоминаем, что повестки, которые отправляют по почте, сгенерированы с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Первыми их получат обновившие свои военно-учетные данные в приложении "Резерв+".

Важно отметить, что повестка считается врученной даже если гражданин отказался ее получить или отсутствовал по указанному адресу.

Военнообязанные, получившие повестку, обязаны явиться в ТЦК в течение 14 дней. Если они не выполнят это требование, это станет основанием для привлечения к административной ответственности.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если потерялась повестка, отправленная по почте. В ТЦК сочтут письмо врученным даже если оно не дошло до адресата.