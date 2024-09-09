Все, что стоит знать о "боевой" повестке: что за документ и как его вручают

Мобилизационное распоряжение вручают только после ВВК

В Украине продолжили всеобщую мобилизацию, и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестки. Но важно понимать, что после получения первой повестки человека не заберут сразу в зону боевых действий — у этого процесса есть несколько этапов.

Повестка для обновления данных в военкомате и повестка о мобилизации – это совершенно разные документы. За игнорирование каждого из них предусмотрены разные наказания, отмечает адвокат Роман Симутин в своем телеграмм-канале.

Повестки, которые могут вручить военнообязанным, делятся на несколько видов:

повестка для уточнения данных выдается для обновления информации о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы и т.п.;

выдается для обновления информации о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы и т.п.; повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. После прохождения комиссии определяется, пригоден ли военнообязанный к службе, имеет ли ограниченную пригодность, или вообще непригоден;

После прохождения комиссии определяется, пригоден ли военнообязанный к службе, имеет ли ограниченную пригодность, или вообще непригоден; мобилизационное распоряжение или "боевая повестка". Эта повестка выдается военнообязанной после прохождения ВВК, если он признан годным к службе . Лишь после этого этапа возможно направление в боевые части.

Обратите внимание, что повестка на отправку вручается лично или отправляется по почте.

Важно отметить, что даже если гражданин не получил повестку лично, он может считаться врученным. Согласно пункту 41 постановления №560, если повестка была отправлена по почте и зафиксировано отсутствие лица по месту жительства, оно все равно считается надлежащим образом врученным.

Адвокат Роман Симутин подчеркивает, что не все, кто не получил или проигнорировал повестку, уклоняются. Существует много обстоятельств, по которым человек может не получить сообщения от ТЦК.

"Вы можете отсутствовать дома по другим уважительным причинам, таким как командировки, пребывание в больнице или просто вышли в магазин, за ребенком и т.д. Распространены и ситуации, когда работник почты вообще не может попасть в подъезд, оборудованный кодовыми замками и домофонами. А ждать даже десять минут, пока кто-то из жителей возможно выйдет, он не будет", — объясняет юрист.

Какое наказание предусмотрено за неявку по повестке

Неявка по повестке для уточнения учетных данных или прохождения военно-врачебной комиссии влечет административную ответственность в виде штрафа.

Игнорирование "боевой повестки" является уголовным правонарушением и наказывается лишением свободы сроком до пяти лет.

Ранее "Телеграф" писал, в каком случае посланную по почте повестку можно проигнорировать без последствий. Адвокат рассказала об основных изменениях.