В Генштабе прокомментировали российскую ложь о Кривом Роге: враг не останется без наказания

Очередное военное преступление россиян демонстрирует, насколько российский режим действительно "стремится" к миру

Российские заявления о ракетном ударе по "месту проведения военного совещания" в Кривом Роге – это очередная российская "высокоточная" ложь. Оккупанты целенаправленно ударили по мирному населению, убив 18 человек, среди которых было девять детей, ответ не заставит себя ждать.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Там отметили, что россияне намеренно атаковали жилмассив баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью — это было рассчитано на то, чтобы убить побольше людей.

"Россия снова распространяет ложную информацию. Ракета поразила жилой массив и детскую площадку. Погибли по меньшей мере 16 мирных украинцев, среди них шестеро — дети… Десятки людей получили ранения, часть из них в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

В ГШ ВСУ добавили, что очередное военное преступление россиян демонстрирует, насколько российский режим на самом деле "стремится" к миру. Генштаб пообещал, что россияне обязательно получат ответ на атаку.

"Эти совершенные военные преступления не имеют сроков давности. Соответствующие доказательства будут переданы в органы международного уголовного правосудия. Враг обязательно ответит за совершенное", — отметили военные.

Напомним, что россияне вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление – ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге. В результате удара погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе девять детей. Также 56 человек получили ранения. В дополнение к атаке ракетой, враг вечером устроил массированную атаку беспилотниками, в результате которой также есть жертвы.

Отметим, враги пытаются скрыть преступление: так, минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки якобы "до 85 военнослужащих". Очевидно, российская пропаганда просто умножила на пять цифру погибших из-за атаки гражданских.