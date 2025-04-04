Медкомиссия для забронированных: есть ли риск потерять бронь

Юрист объяснил, когда могут отменить бронь

Военнообязанные граждане подлежат бронированию, если работают на предприятиях, признанных критически важными для экономики. Однако некоторые из них получают повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), что вызывает вопрос о возможном аннулировании бронирования.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", даже после заключения ВВК о полной пригодности к военной службе бронь военнообязанный не теряет.

ТЦК не имеет права аннулировать бронирование

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он быть мобилизован после прохождения ВВК, если комиссия признала его пригодным к службе.

"ТЦК не имеет полномочий по аннулированию бронирования", — подчеркнул Айвазян.

Когда бронь может быть потеряна

Юрист отметил, что бронирование военнообязанного может быть отменено только в трех случаях:

истечение срока действия брони – после истечения установленного периода бронирования;

увольнение с работы – если работник больше не работает на критически важном предприятии;

запрос руководителя предприятия – если организация решает отозвать бронирование.

Напомним, что процедура бронирования работников в 2025 году значительно упростилась благодаря запуску электронного сервиса на портале "Дія". Сейчас предприятия могут оформлять отсрочку для сотрудников за 72 часа.

Как объясняют юристы, после подачи заявки через "Дія" она проходит проверку и в течение трех дней руководитель получает информацию о ее статусе.

После успешного бронирования сотрудники могут проверить свой статус в приложении "Резерв+". Отсрочка от мобилизации предоставляется сроком на 1 год, но не дольше, чем продолжаются трудовые отношения между работником и предприятием.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли повторно оформлять бронь, если стал на учет в другом ТЦК. Юрист объяснил, могут ли отменить статус.