Сакура – ​​это вишня или слива? Вы многое не знаете об этом красивом дереве

Малоизвестные факты об этом дерево и локации для фото на фоне сакур

Мало кто знает, что сакура – это не просто красивое дерево, которое цветет весной одним из первых. На самом деле это вид вишни, имеющий свои уникальные характеристики и культурное значение. В Украине ежегодно тысячи туристов отправляются на охоту за розовым цветом, чтобы сделать неповторимые фотографии и почувствовать дыхание весны.

Что такое сакура и чем она отличается от обычной вишни

Сакура – это японская декоративная вишня (Prunus serrulata), которая отличается от обычной вишни несколькими особенностями. В отличие от нашей привычной вишни сакуру выращивают больше для красоты. Ее цветы имеют насыщенно розовый цвет и пышнее цветение, а лепестки обычно состоят из большего количества слоев, чем наша украинская вишня. Впрочем, плоды сакуры мелкие, терпкие и не имеют пищевой ценности, в то время как обычная вишня выращивается именно ради сочных и сладких ягод.

Наиболее распространены сакуры с розовым или бело-розовым цветом, и встречаются также деревья с желтыми, красными и зелеными цветами.

Сакура "Окоме"

Лучшие места для фото на фоне сакур в Украине

Ужгород

Ужгород по праву считается украинской столицей сакур. Здесь деревья обычно начинают цвести в середине апреля и радуют глаз до начала мая, хотя сроки сильно зависят от погодных условий. Например, в 2024 году цветение началось уже в конце марта, а в 2025 году сакуры еще не зацвели из-за похолодания.

Основные локации для наблюдения в городе:

Киевская и Православная набережные с известной аллеей сакур;

Проспект Свободы;

Улица Марии Заньковецкой;

Площадь Богдана Хмельницкого (там всего несколько деревьев);

Славянская набережная – от ресторана "Венеция" до парка Боздош.

В Ужгороде традиционно проводится фестиваль "Сакура Фест" в конце апреля — начале мая, однако даты могут меняться в зависимости от погоды.

Львов

Во Львове сакуры чаще всего расцветают в последнюю неделю апреля. Лучшие места для наблюдения:

Парк имени Папы Римского Иоанна Павла II (около 120 деревьев);

Площадь Петрушевича с аллеей (около 10 деревьев);

Улица Черновицкая по пути к главному железнодорожному вокзалу;

Площадь Таможенная, где можно увидеть не только сакуры, но и райские яблони и миндаль.

Киев

В столице сакуры зацветают в апреле, а лучшими местами являются:

Ботанический сад имени Гришка с коллекцией сакур разных видов

Парк Киото, известный самой длинной аллеей сакур в Украине

Национальный ботанический сад имени М.М. Гришка с большими насаждениями этих деревьев.

Мукачево

Здесь тоже можно любоваться сакурами в апреле. Самые известные локации – это центральные улицы города (улица Ярослава Мудрого), а также Площадь Мира.

Одесса

В Одессе сакуры обычно начинают цвести в апреле, но в зависимости от погодных условий цветение может начаться раньше. Например, в январе 2025 года из-за аномально теплой зимы некоторые деревья зацвели преждевременно. ​

Основные локации:

Ботанический сад Одесского национального университета имени Мечникова – здесь представлено около 150 деревьев сакуры разных сортов. ​

Парк Победы: одна из самых больших и самых известных локаций для наблюдения за цветением сакур в городе. ​

Полтава

В Полтаве сакуры также обычно цветут в апреле, их можно увидеть в следующих локациях:

улица Раисы Кириченко — старейшая аллея сакур в городе;

Солнечный парк (здесь высадили преимущественно молодые деревья);

Территория аграрного университета (всего несколько деревьев).

Днепр

Как в Полтаве или других городах, в Днепре сакуры начинают распускаться в апреле. Самыми известными локациями есть Набережная Победы, парк Днепровского университета и Сквер Героев рядом с проспектом Поля.

Ранее Телеграф также писал, что в Киеве начали цвести магнолии и сакуры. Их можно увидеть в нескольких локациях.