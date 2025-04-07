Сакура – это вишня или слива? Вы многое не знаете об этом красивом дереве
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Малоизвестные факты об этом дерево и локации для фото на фоне сакур
Мало кто знает, что сакура – это не просто красивое дерево, которое цветет весной одним из первых. На самом деле это вид вишни, имеющий свои уникальные характеристики и культурное значение. В Украине ежегодно тысячи туристов отправляются на охоту за розовым цветом, чтобы сделать неповторимые фотографии и почувствовать дыхание весны.
Что такое сакура и чем она отличается от обычной вишни
Сакура – это японская декоративная вишня (Prunus serrulata), которая отличается от обычной вишни несколькими особенностями. В отличие от нашей привычной вишни сакуру выращивают больше для красоты. Ее цветы имеют насыщенно розовый цвет и пышнее цветение, а лепестки обычно состоят из большего количества слоев, чем наша украинская вишня. Впрочем, плоды сакуры мелкие, терпкие и не имеют пищевой ценности, в то время как обычная вишня выращивается именно ради сочных и сладких ягод.
Наиболее распространены сакуры с розовым или бело-розовым цветом, и встречаются также деревья с желтыми, красными и зелеными цветами.
Лучшие места для фото на фоне сакур в Украине
Ужгород
Ужгород по праву считается украинской столицей сакур. Здесь деревья обычно начинают цвести в середине апреля и радуют глаз до начала мая, хотя сроки сильно зависят от погодных условий. Например, в 2024 году цветение началось уже в конце марта, а в 2025 году сакуры еще не зацвели из-за похолодания.
Основные локации для наблюдения в городе:
- Киевская и Православная набережные с известной аллеей сакур;
- Проспект Свободы;
- Улица Марии Заньковецкой;
- Площадь Богдана Хмельницкого (там всего несколько деревьев);
- Славянская набережная – от ресторана "Венеция" до парка Боздош.
В Ужгороде традиционно проводится фестиваль "Сакура Фест" в конце апреля — начале мая, однако даты могут меняться в зависимости от погоды.
Львов
Во Львове сакуры чаще всего расцветают в последнюю неделю апреля. Лучшие места для наблюдения:
- Парк имени Папы Римского Иоанна Павла II (около 120 деревьев);
- Площадь Петрушевича с аллеей (около 10 деревьев);
- Улица Черновицкая по пути к главному железнодорожному вокзалу;
- Площадь Таможенная, где можно увидеть не только сакуры, но и райские яблони и миндаль.
Киев
В столице сакуры зацветают в апреле, а лучшими местами являются:
- Ботанический сад имени Гришка с коллекцией сакур разных видов
- Парк Киото, известный самой длинной аллеей сакур в Украине
- Национальный ботанический сад имени М.М. Гришка с большими насаждениями этих деревьев.
@eat_in_kyiv Весь список з актуальним цвітінням сакури в Києві залишила в інста🙈 #сакуракиїв #цвітіннякиїв ♬ оригінальний звук - Місця та заклади Києва
Мукачево
Здесь тоже можно любоваться сакурами в апреле. Самые известные локации – это центральные улицы города (улица Ярослава Мудрого), а также Площадь Мира.
Одесса
В Одессе сакуры обычно начинают цвести в апреле, но в зависимости от погодных условий цветение может начаться раньше. Например, в январе 2025 года из-за аномально теплой зимы некоторые деревья зацвели преждевременно.
Основные локации:
- Ботанический сад Одесского национального университета имени Мечникова – здесь представлено около 150 деревьев сакуры разных сортов.
- Парк Победы: одна из самых больших и самых известных локаций для наблюдения за цветением сакур в городе.
Полтава
В Полтаве сакуры также обычно цветут в апреле, их можно увидеть в следующих локациях:
- улица Раисы Кириченко — старейшая аллея сакур в городе;
- Солнечный парк (здесь высадили преимущественно молодые деревья);
- Территория аграрного университета (всего несколько деревьев).
Днепр
Как в Полтаве или других городах, в Днепре сакуры начинают распускаться в апреле. Самыми известными локациями есть Набережная Победы, парк Днепровского университета и Сквер Героев рядом с проспектом Поля.
Ранее Телеграф также писал, что в Киеве начали цвести магнолии и сакуры. Их можно увидеть в нескольких локациях.