Как многодетному отцу оформить отсрочку, если дети проживают с матерью

Юрист объяснил, какие документы нужно подать в ТЦК

Несмотря на всеобщую мобилизацию, определенные категории военнообязанных граждан могут получить отсрочку от призывов. В частности, таким правом могут пользоваться многодетные родители.

Однако если их дети проживают не с ними, а с матерями, для оформления этого права необходимо дополнительно подтвердить факт содержания детей. Как именно это сделать, объяснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA".

Военнообязанный отец, имеющий троих или более детей до 18 лет, но не проживающий с ними, должен подать в ТЦК и СП заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Этот документ подтверждает, что мужчина выполняет свои родительские обязанности и финансово обеспечивает детей.

Юрист подчеркнул, что четко определенной формы этого документа нет. Заявление составляется в любой форме. Она должна содержать информацию об отсутствии задолженности по алиментам. Заявление подписывается военнообязанным и подается в ТЦК.

"Такого образца не существует. Заявление пишется в произвольной форме", — отметил юрист.

Таким образом, если отец выполняет свои финансовые обязательства по отношению к детям, он имеет законное право на отсрочку от мобилизации.

Напоминаем, когда многодетный отец может оформить отсрочку в "Резерв+". Программа позволяет оформить отсрочку многодетным родителям в следующих условиях: наличие трех или более детей, рожденных в браке с одной женщиной, с которой мужчина состоит в браке на момент подачи заявки.

Онлайн-оформление недоступно для:

мужчин, имеющих детей от разных браков;

тех, кто расстался с матерью своих детей;

детей, рожденных вне брака.

В таких случаях следует подавать заявление и бумажные документы в ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК отказали в отсрочке. Военнообязанный должен собрать доказательства неправомерного отказа и подать в суд.