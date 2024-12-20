"Резерв+" отказал в отсрочке многодетному отцу: что делать

Можно попробовать подать заявку повторно

Многодетные родители, удерживающие троих и более детей младше 18 лет, имеют законное право на отсрочку от мобилизации. Однако на практике бывают случаи отказа, связанные с работой цифрового приложения "Резерв+" или другими причинами.

Юристы адвокатской компании INSEININ объяснили, как действовать в таких ситуациях, и очертили самые распространенные причины отказа. К ним относятся:

неправильно оформленными при установлении факта многодетной семьи;

неполными документами, подтверждающими статус многодетного отца;

отсутствием факта содержания троих и более детей;

отсутствие данных о пребывании на военном учете согласно данным реестра "Оберег";

техническими сбоями в работе приложения "Резерв+".

Как подтвердить статус многодетного отца

Для подтверждения статуса многодетного родителя необходимо иметь свидетельства о рождении трех и более детей, где указано ваше отцовство и документ, подтверждающий семейное положение , например:

свидетельство о регистрации брака с матерью детей;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом;

решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с отцом;

письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;

решение суда об установлении факта пребывания ребенка в содержании военнообязанного;

договор об уплате алиментов на ребенка.

Юристы объясняют, если проблема связана с ошибками в документах, поправьте их и подайте заявку об отсрочке повторно. Обратитесь к ТЦК с запросом на коррекцию данных в реестре "Оберег", если обнаружены неточности.

Обжалование отказа

Юристы советуют, если вы считаете, что отказ в отсрочке неправомерен, действуйте так:

подайте жалобу руководству ТЦК или Министерству обороны;

обратитесь в суд, подав административный иск об отмене отказа.

Также, чтобы решить проблему, попробуйте обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512.

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