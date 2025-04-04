Какие документы нужны многодетному отцу для отсрочки. Есть вариант онлайн-оформления

Все зависит от обстоятельств, которые дают это право

Многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, это касается мужчин, которые воспитывают троих и более детей или имеют ребенка с инвалидностью.

"Телеграф" рассказывает, как правильно оформить отсрочку и какие документы нужны. Есть два способа получить статус – онлайн и лично в ТЦК и СП.

Согласно законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют:

мужчины, которые являются отцами трех и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью;

усыновители или опекуны, которые имеют соответствующие документы.

Важно, что сам факт отцовства не является единственным основанием для отсрочки. Также учитывается уровень обеспечения детей, в том числе материальное содержание, образование и медицинский уход.

Кто может оформить отсрочку онлайн

Некоторые категории многодетных родителей могут запросить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+". Это касается мужчин, которые имеют троих и более детей в одном браке. То есть если семья имеет официальный статус многодетной.

Для этого нужно зайти в приложение, найти раздел "Отсрочка". Затем выбрать основание и подать запрос. Со временем в "Резерв+" придет уведомление о том, одобрено или отказано вам в отсрочке.

Как оформить отсрочку офлайн

Если онлайн-оформление невозможно, военнообязанный должен подать заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) вместе с пакетом документов.

Если мужчина не проживает с детьми, ему необходимы:

решение суда о назначении алиментов;

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам.

Если мужчина разведен, но проживает с детьми, ему нужно собрать следующие документы:

свидетельства о рождении троих и более детей;

решение суда о расторжении брака;

документ, которые подтверждают место жительства детей с отцом.

Человек, который имеет усыновленных детей, для отсрочки должен подготовить следующие документы:

свидетельства о рождении;

решение суда об усыновлении;

свидетельство о браке (при необходимости).

Следует отметить, что документы об опекунстве или усыновлении являются основанием для отсрочки, если они подтверждают юридический статус отца или опекуна.

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