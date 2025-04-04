Какие документы нужны многодетному отцу для отсрочки. Есть вариант онлайн-оформления
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Все зависит от обстоятельств, которые дают это право
Многодетные родители в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, это касается мужчин, которые воспитывают троих и более детей или имеют ребенка с инвалидностью.
"Телеграф" рассказывает, как правильно оформить отсрочку и какие документы нужны. Есть два способа получить статус – онлайн и лично в ТЦК и СП.
Согласно законодательству, право на отсрочку от мобилизации имеют:
- мужчины, которые являются отцами трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- мужчины, которые воспитывают ребенка с инвалидностью;
- усыновители или опекуны, которые имеют соответствующие документы.
Важно, что сам факт отцовства не является единственным основанием для отсрочки. Также учитывается уровень обеспечения детей, в том числе материальное содержание, образование и медицинский уход.
Кто может оформить отсрочку онлайн
Некоторые категории многодетных родителей могут запросить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+". Это касается мужчин, которые имеют троих и более детей в одном браке. То есть если семья имеет официальный статус многодетной.
Для этого нужно зайти в приложение, найти раздел "Отсрочка". Затем выбрать основание и подать запрос. Со временем в "Резерв+" придет уведомление о том, одобрено или отказано вам в отсрочке.
Как оформить отсрочку офлайн
Если онлайн-оформление невозможно, военнообязанный должен подать заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) вместе с пакетом документов.
Если мужчина не проживает с детьми, ему необходимы:
- решение суда о назначении алиментов;
- справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по алиментам.
Если мужчина разведен, но проживает с детьми, ему нужно собрать следующие документы:
- свидетельства о рождении троих и более детей;
- решение суда о расторжении брака;
- документ, которые подтверждают место жительства детей с отцом.
Человек, который имеет усыновленных детей, для отсрочки должен подготовить следующие документы:
- свидетельства о рождении;
- решение суда об усыновлении;
- свидетельство о браке (при необходимости).
Следует отметить, что документы об опекунстве или усыновлении являются основанием для отсрочки, если они подтверждают юридический статус отца или опекуна.
Ранее "Телеграф" писал, почему мужчины с отсрочкой могут получить повестку по почте и что с этим делать. Юрист объяснил, куда обращаться в таком случае.