Важно не только быть многодетным отцом: как оформить отсрочку, если у тебя трое детей

Чтобы воспользоваться правом, нужно обратиться в ТЦК

Несмотря на всеобщую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В частности, это касается отцов, которые содержат трех и более детей или ребенка с инвалидностью.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "Инсейнин". Эксперты отмечают, что для получения отсрочки важно быть не только отцом или опекуном, но и активно обеспечивать материальные и физические потребности детей.

Для получения отсрочки родители должны подать в территориальный центр комплектования заявление с необходимыми документами в зависимости от базы:

если мужчина не проживает со своими детьми, то следует предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов;

предоставить решение суда о назначении алиментов на содержание детей и справку из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов; если мужчина проживает со своими детьми, но разведен с их матерью – предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей;

– предоставить свидетельства о рождении трех и более детей, решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей; если это усыновленные дети – предоставить свидетельства о рождении, решение суда об усыновлении, свидетельство о регистрации брака.

Документы об усыновлении также являются основанием для отсрочки, если они подтверждают отцовство или попечительство над детьми.

Напоминаем, что многодетные родители могут оформить отсрочку в приложении "Резерв+ ". Однако есть некоторые исключения.

Воспользоваться электронным оформлением могут только те, кто имеет троих или более детей, рожденных в браке с одной женщиной , с которой мужчина состоит в браке на момент подачи заявки.

Если дети от разных браков или внебрачных , онлайн-оформление невозможно. Также это касается мужчин, которые уже развелись с матерью своих детей. В таких случаях необходимо обращаться в соответствующие органы с бумажными документами.

Ранее "Телеграф" писал, кто из украинцев точно получит отсрочку от мобилизации в феврале. Около 20 категорий граждан могут быть освобождены от мобилизации.