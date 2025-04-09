Посчитайте свои зубы и узнайте, могут ли вас мобилизовать

Некоторые болезни больше не являются основанием для освобождения от призыва

Статус "ограниченно пригодный" для военной службы официально отменили в 2024 году. С тех пор тысячи мужчин, которые раньше могли рассчитывать на отсрочку из-за проблем со здоровьем, в частности с болезнями полости рта, считаются полностью пригодными к службе.

Эти изменения закреплены в приказе Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, который утверждает новую редакцию Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Документ определяет четкий перечень стоматологических состояний, которые не являются основанием для ограничения в военной службе.

Согласно новым нормам, мобилизации подлежат мужчины, которые имеют:

отсутствие 10 и более зубов на одной челюсти или замену их съемным протезом;

отсутствие 8 угловых зубов на одной челюсти;

отсутствие по 4 угловых зуба с разных сторон на верхней и нижней челюстях, даже если их заменили съемными протезами;

потеря 4 и более фронтальных зубов на одной челюсти, в частности, если подряд отсутствуют второй резец, клык и первый малый угловой зуб, и их невозможно заменить несъемными протезами.

Также к службе признают пригодными мужчин, которые имеют:

множественный осложненный кариес;

генерализованный пародонтит или пародонтоз, а также болезни слизистой полости рта, не поддающиеся лечению;

челюстно-лицевые аномалии, включая аномалии прикуса без нарушения функций.

Напоминаем, что также геморрой больше не является основанием для освобождения от мобилизации. Ранее мужчины с этим недугом считались "ограниченно пригодными", однако с 4 мая 2024 года этот статус был отменен.

Теперь решение зависит от формы и тяжести заболевания:

"Пригодный" – если обострения редки и лечение дает результат.

"Пригодный для службы в тылу" – если узлы выпадают во 2-3 стаде

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