Отправляют ли на фронт мужчин с геморроем
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Люди с болезнью прямой кишки считались "ограниченно пригодными"
Согласно обновленному приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, геморрой больше не является основанием для освобождения от мобилизации. Этот документ определяет новые правила, согласно которым мужчины с заболеваниями венозного аппарата прямой кишки могут быть признаны пригодными к военной службе.
Детальнее об этом рассказывает "Телеграф". Ранее мужчины с этим недугом считались "ограниченно пригодными", однако с 4 мая 2024 года этот статус был отменен.
Теперь решение зависит от формы и тяжести заболевания:
- "Пригоден" – если обострения редки и лечение дает результат.
- "Пригоден для службы в тылу" – если узлы выпадают в 2-3 стадии.
Напомним, что Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.
То есть "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.
После принятия изменений актуальны следующие статусы:
- пригодный к военной службе;
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
- временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;
- непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- полностью непригоден к военной службе.
Ранее "Телеграф" писал, кому не придется проходить ВВК в 2025 году. Некоторых мужчин с отсрочкой не могут отправить на медкомиссию.