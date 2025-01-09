Отправляют ли на фронт мужчин с геморроем

Люди с болезнью прямой кишки считались "ограниченно пригодными"

Согласно обновленному приказу Министерства обороны Украины №262 от 27 апреля 2024 года, геморрой больше не является основанием для освобождения от мобилизации. Этот документ определяет новые правила, согласно которым мужчины с заболеваниями венозного аппарата прямой кишки могут быть признаны пригодными к военной службе.

Детальнее об этом рассказывает "Телеграф". Ранее мужчины с этим недугом считались "ограниченно пригодными", однако с 4 мая 2024 года этот статус был отменен.

Теперь решение зависит от формы и тяжести заболевания:

"Пригоден" – если обострения редки и лечение дает результат.

– если обострения редки и лечение дает результат. "Пригоден для службы в тылу" – если узлы выпадают в 2-3 стадии.

Напомним, что Закон №3621-ІХ, который вступил в силу 4 мая 2024 года, отменил статус "ограниченно пригодный" и установил новые критерии оценки пригодности к военной службе. Документ также определил 9-месячный срок для прохождения повторной медкомиссии военнообязанными, которых это касается.

То есть "ограниченно пригодные" мужчины должны пройти ВВК до 5 февраля 2025 года.

После принятия изменений актуальны следующие статусы:

пригодный к военной службе;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

полностью непригоден к военной службе.

Ранее "Телеграф" писал, кому не придется проходить ВВК в 2025 году. Некоторых мужчин с отсрочкой не могут отправить на медкомиссию.