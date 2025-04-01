Мобилизуют ли мужчину с дерматитом. Все зависит от тяжести болезни
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Диагноз следует подтвердить на медкомиссии
Не подлежат мобилизации мужчины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Одним из оснований для освобождения от военной службы заболевания кожи и подкожной клетчатки.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, непригодными к военной службе признаются граждане с такими диагнозами:
- диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;
- пузырчатка обычная;
- герпетиформный дерматит;
- распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;
- универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).
Кроме того, в некоторых случаях наличие кожных заболеваний может служить основанием для временной непригодности к службе. Если болезнь имеет рецидивирующий или обостряющийся характер, военнообязанные могут получить отсрочку до улучшения состояния здоровья.
Следует отметить, что решение о непригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) после медицинского осмотра и оценки состояния больного.
Напоминаем, что призыву не подлежат мужчины с инфекционными заболеваниями. По законодательству предусмотрено разделение состояний здоровья по нескольким пунктам.
В перечень входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, риккетсиозы, коронавирус и другие:
- Пункт "А" — непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний.
- Пункт "Б" — временная непригодность в случае носительства возбудителей или необходимости лечения.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Признать непригодным могут с сердечной недостаточностью или гипертонией, но все зависит от стадии заболевания.