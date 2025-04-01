Мобилизуют ли мужчину с дерматитом. Все зависит от тяжести болезни

Диагноз следует подтвердить на медкомиссии

Не подлежат мобилизации мужчины, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем. Одним из оснований для освобождения от военной службы заболевания кожи и подкожной клетчатки.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, непригодными к военной службе признаются граждане с такими диагнозами:

диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова;

пузырчатка обычная;

герпетиформный дерматит;

распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз;

универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Кроме того, в некоторых случаях наличие кожных заболеваний может служить основанием для временной непригодности к службе. Если болезнь имеет рецидивирующий или обостряющийся характер, военнообязанные могут получить отсрочку до улучшения состояния здоровья.

Следует отметить, что решение о непригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) после медицинского осмотра и оценки состояния больного.

Напоминаем, что призыву не подлежат мужчины с инфекционными заболеваниями. По законодательству предусмотрено разделение состояний здоровья по нескольким пунктам.

В перечень входят кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, риккетсиозы, коронавирус и другие:

Пункт "А" — непригодность к службе с исключением из учета из-за тяжелых последствий заболеваний.

Пункт "Б" — временная непригодность в случае носительства возбудителей или необходимости лечения.

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