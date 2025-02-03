Рынок криптовалют резко обвалился: сколько теперь стоит биткоин и при чем здесь Трамп

В компании Binance назвали еще возможные версии падения рынка криптовалют

В понедельник, 3 февраля, рынок криптовалют обвалился на 20-30% : биткоин упал до $91 441,89, а эфир – до $2494,33. Основная причина – торговая война США с Канадой, Мексикой и Китаем после введения пошлин в 25% и 10%.

Об этом пишет Reuters. Такая стоимость криптовалют самая низкая с сентября прошлого года. Основной причиной стремительного падения криптовалюта стал новый виток торговой войны, развязанной администрацией Дональда Трампа. Президент США ввел:

25% пошлины на товары из Канады и Мексики;

на товары из Канады и Мексики; 10% пошлины на импорт из Китая.

Эти меры вызвали ответную мгновенную реакцию:

Канада и Мексика заявили о введении аналогичных пошлин против США;

заявили о введении аналогичных пошлин против США; Китай объявил о намерении оспорить решение Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО).

В результате этих действий финансовые рынки, включая криптовалютный, оказались под сильным давлением. Инвесторы начали панически выходить из рисковых активов, к которым относятся цифровые валюты.

Крипторинок чувствительно реагирует на макроэкономические события, особенно когда они представляют угрозу стабильности мировой экономики. Как отмечает Крис Вестон, руководитель исследований Pepperstone, криптовалюты стали своеобразным "индикатором рисков", поскольку они торгуются 24/7 и первыми реагируют на глобальные изменения.

Обвал цен также связывают с разочарованием инвесторов в криптополитике Трампа. Во время предвыборной кампании он обещал сделать США "криптостолицей мира", создал специальную рабочую группу для разработки новых правил по цифровым активам и даже рассматривал возможность формирования национального криптовалютного резерва. Однако пока реальных действий, способствующих развитию крипторинка, нет.

По мнению аналитиков, ситуация на крипторынку будет оставаться нестабильной, пока сохраняется напряженность в мировой экономике. Основные факторы, влияющие на дальнейшее движение цен:

реакция США на ответные меры Канады, Мексики и Китая;

развитие регуляторной политики в отношении криптовалют в США;

следующие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) в денежно-кредитной политике.

В краткосрочной перспективе крипторинок может оставаться под давлением. Однако при стабилизации ситуации биткойн и другие цифровые активы могут быстро восстановиться.

Что говорят в Binance

В компании Binance назвали возможные версии падения рынка криптовалют.

1. Падение фондового рынка

Криптовалюты все больше коррелируют с традиционными рынками, особенно с технологическим сектором. Недавние потери Nasdaq (–3%) и S&P 500 (–1,3%) оказывали давление на рынок цифровых активов. Инвесторы избегают рисковых активов, что приводит к массовым распродажам.

2. Влияние китайского ИИ

Недавний запуск новой модели искусственного интеллекта DeepSeek от китайского стартапа вызвал волнение на рынке технологий. Конкуренция между Востоком и Западом в сфере ИИ усиливается, что создает неопределенность среди инвесторов. Это также повлияло на курс криптовалют, поскольку технологический сектор обычно тесно связан с цифровыми активами.

3. Фиксация прибыли

После продолжительного роста в последние месяцы многие инвесторы решили зафиксировать прибыль, что привело к увеличению объемов продаж и снижению стоимости криптоактивов. Такая коррекция – нормальное явление после длительных периодов роста.

4. Ожидание по ставкам ФРС

Финансовые рынки внимательно следят за политикой Федеральной резервной системы США. Возможность повышения процентных ставок заставляет инвесторов пересматривать свои позиции в рисковых активах, включая криптовалюту.

Из вышеперечисленного можно сделать вывод:

Рынок криптовалют столкнулся с композицией факторов: глобальные экономические тенденции, технологические действия и рыночные ожидания. В подобных условиях инвесторам следует сохранять хладнокровие, тщательно анализировать новости и выбирать стратегию, ориентированную на долгосрочную перспективу.

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