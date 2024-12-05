Раньше биткоин был дешевле буханки хлеба: как менялся курс криптовалюты в Украине

Волатильность биткоина во многом зависит от новостей компаний и банков

В 2009 году в мире появилась совершенно новая криптовалюта — биткоин (BTC). Цена его с тех пор переживает значительные взлеты и падения. И вот к ноябрю биткоин обновил абсолютный максимум стоимости — $99 655, а в декабре он превышает отметку в $100 тыс.

Биткоин — это криптовалюта, или цифровая валюта, на основе блокчейна, которая существует исключительно в электронной форме. Её не существует в виде бумажных купюр или металлических монет. BTC можно использовать для совершения онлайн-платежей, а также обменивать на другие валюты, включая доллары США или евро. Они хранятся в электронных кошельках.

"Телеграф" рассказывает, каким был курс биткоина за все время его существования. Отметим, что первые торги начались 5 октября 2009 года.

Курс биткоина с 2009 по 2024 год

2009 год. Максимум — $0.0041. Минимум — $0.00;

2010 год. Максимум — $0.0040. Минимум — $0.00;

2011 год. Максимум — $32. Минимум — $0.29;

2012 год. Максимум — $16. Минимум — $4;

2013 год. Максимум — $1 163. Минимум — $13;

2014 год. Максимум — $310. Минимум — $13;

2015 год. Максимум — $465. Минимум — $172;

2016 год. Максимум — $981. Минимум — $351;

2017 год. Максимум — $19 892. Минимум — $784;

2018 год. Максимум — $18 343. Минимум — $3 217;

2019 год. Максимум — $13 017. Минимум — $3 401;

2020 год. Максимум — $29 096. Минимум — $3 850;

2021 год. Максимум — $68 789. Минимум — $29 796;

2022 год. Максимум — $47 835. Минимум — $18 490;

2023 год. Максимум — $42 500. Минимум — $16 000;

2024 год. Максимум — $99 655. Минимум — $39 800;

Стоит добавить, что волатильность биткоина во многом зависит от новостей компаний и банков. Например, Tesla объявила, что купила монет на $1,5 млрд — цена поднялась. Вскоре после этого компания передумала принимать биткоины как средство платежей — стоимость BTC рухнула на 10%.

К слову, в 2009 году курс биткоина был дешевле буханки хлеба. В среднем хлеб продавали по 2,60 грн. А цена биткоина тогда варьировалась о 0 до $0.0041.

В 2024 году произошли новые рекорды стоимости биткоина на фоне приближающихся президентских выборов в США: в сентябре цена поднялась до $70,000, а в октябре был установлен очередной исторический максимум цены BTC на отметке $75,000. В декабре установлен новый рекорд — стоимость перевалила за 100 тысяч долларов.

Биткоин в украинских банках

В 2015 году ПриватБанк начал выставлять в системе Приват24 курс криптовалюты Bitcoin к доллару (BTC-USD). Тогда банк был готов покупать Bitcoin за $430,07, а продавать – по $431,62, спред составлял 0,36%. Интернет-магазин ALLO.UA в то время стал первым украинским онлайн-игроком, который сделал доступной оплату покупок биткоинами с помощью ПриватБанка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале ноября 2024 президентские выборы в США резко толкнули вверх цену на биткоин. Рынок среагировал на предварительные итоги выборов в США тем, что отметка цены на биткоин пробила 75 тысяч долларов.