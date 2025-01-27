Вы бы ушли в минус, если бы купили мемкоин Трампа: криптовалюта упала в цене, сколько стоит сейчас

Суточные потери составили около $700 млн

В понедельник, 27 января, курс биткоина опустился ниже $99 000, вместе с тем стремительно упал и мемкоин президента США Дональда Трампа. Просадка по биткоину за сутки достигла 3,5%.

Об этом свидетельствуют данные биржи Binance. С 26 января цена биткоина обвалилась более чем на $6000.

При этом все созависимые монеты от биткоина тоже начали стремительно падать, и сейчас большая часть крипторинка "красная". Но, анализируя график BTC, можно увидеть, что монета до сих пор находится на восходящем уровне – тенденция роста есть. Сейчас биткоин стоит – $ 99 100.

Падение цены прослеживается и у других монет. Значительно просели альтоины, в частности Solana, XRP и Dogecoin.

Относительно мемкоина $TRUMP он упал до $25,9 за монету, и тенденция нисходящего движения сохраняется. Однако монета Трампа не созависима от биткоина, а наоборот. Но сейчас мемкоин хорошо просел, особенно на фоне отметки листинга более $70. С момента старта продаж до 27 января $TRUMP обвалился на $51,1.

Это, в свою очередь, привело к волне ликвидаций по фьючерсным контрактам. Суточные потери составили около $700 млн. Под ликвидацию попали 255 289 трейдеров.

Однако аналитики не связывают эти изменения на рынке с деятельностью Трампа, ведь на настроение криптомира могли повлиять низкая вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США и презентация новой ИИ-модели от китайской компании DeepSeek.

Что касается монеты Трампа, то некоторые инвесторы считают, что люди, вероятно, спешат зафиксировать прибыль, пока положительный импульс от нарратива президента США не иссяк. Этим и обусловлена просадка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мемкоин $TRUMP имеет большие коррупционные риски. Банкир объяснил, почему эта валюта только сувенир.