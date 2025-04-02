Крупная сеть супермаркетов ввела оплату частями за продукты: как это работает

Популярный супермаркет теперь имеет сервис, который позволяет оплатить покупку частями

Сеть "Сільпо" запустила сервис рассрочки на продукты. Это первый в Украине Buy Now Pay Later сервис, с помощью которого оплата покупки происходит частями.

Сервис Buy Now Pay Later работает уже в восьми магазинах "Сільпо" в разных уголках нашей страны. Оплатить какую-то часть своей продуктовой корзины можно за 20 секунд, как говорится в материале "Forbes".

По данным, этот сервис планируют запустить сетью во всех точках страны.

Также объяснили, что обычно рассрочку предоставляют на большие чеки в таких супермаркетах как Affirm и Clarna. Но это зарубежные компании и рассрочку в них выдают, как правило, на технику. Они являются первыми, которые начали кредитование в сегменте food retail.

"Телеграф" попытался выяснить, готовят ли другие сети аналогичные услуги. В "АТБ" нам сообщили, что пока у них нет информации о том, будут ли такие инициативы и добавили, что ответ на этот вопрос дадут позже. В то же время представители сети "NOVUS" попросили обратиться к ним с официальным запросом по данному вопросу.

Ранее мы писали, что в одном из супермаркетов "Ля Сільпо" покупатели обнаружили заоблачные цены на некоторые товары, в частности на бутылку вина и кексы. В сети также происходит оживленное обсуждение бананов, дынь, морских ежей и т.д., среди которых есть гнилые товары.

Кроме того, "Телеграф" сообщал о том, как у "Сільпо" украинка купила "обманчивые грибы". В сети сразу поползли мысли и шутки по поводу ситуации.