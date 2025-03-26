Как изменились цены на продукты за год: что подорожало больше всего

Как изменяются цены на продукты и какие товары могут подешеветь в марте?

За год цены на продукты в Украине существенно выросли, что связано с инфляцией, колебанием урожаев и экономической ситуацией. Хотя большинство товаров подорожали, некоторые продукты могут временно подешеветь из-за сезонных факторов.

Как сообщает редакция Новости.LIVE со ссылкой на сайт Минфин, за год средняя стоимость продуктов выросла на 25-30%. Было проанализировано, как изменилась стоимость продуктовой корзины с марта 2024 года.

В список вошли основные продукты: хлеб, молоко, куриное филе, говядина, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца.

Больше всего подорожали яблоки — их цена увеличилась на 106,4% (с 20,49 до 42,31 грн за кг). Значительно выросли цены на помидоры, картофель и молочные изделия.

Однако некоторые товары почти не подорожали. Например, лук репчатый подорожал всего на 1,4%, рис — на 3,9%, а твердый сыр — на 5,4%.

Цены на товары в Украине. Графика: Новости.

Что происходит с ценами?

Инфляция в Украине в феврале 2025 года ускорилась до 13,4% в годовом исчислении, а цены за месяц выросли на 0,8%. Подорожание пищевых продуктов объясняется низкими урожаями, ростом затрат на энергоносители и оплатой труда.

С другой стороны, импорт овощей и поступление тепличной продукции несколько сдерживают их подорожание. В то же время , цены на свинину, курятину и сахар остаются стабильными, поскольку они приближены к уровню цен в странах-торговых партнерах.

По прогнозам Национального банка Украины (НБУ), инфляция продолжит расти, хотя регулятор пытается ее сдержать. По мнению эксперта Олега Пендзина, рост цен связан с обстрелами энергосистемы, ведь это влияет на себестоимость производства.

Что будет с ценами дальше?

Аналитики Всеукраинского аграрного совета предупреждают, что сахар может подорожать до 27-28 грн/кг, поскольку производители активно экспортируют его в Европу, Турцию, Камерун, Индонезию и Израиль.

Однако в марте ожидается снижение цен на молочные продукты на 2,5–5% из-за сезонного увеличения производства молока. Так, по прогнозам, пастеризованное молоко (2,5%) будет стоить 39,4 грн/л (-2,5%), сливочное масло (72,5%) – 328,6 грн/кг (-5%), а сыр (9%) – 152 грн/кг (-4%).

Эксперты отмечают, что снижение цен на молочную продукции будет временным, поскольку дальнейший рост цен на электроэнергию, горючее и другие расходы производителей может нивелировать этот эффект.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинские водители могут рассчитывать на значительное удешевление топлива. Эксперты прогнозируют снижение цен на бензин, дизель и автогаз до 1 гривны за литр. Об этом заявляют ведущие аналитики топливного рынка Украины.