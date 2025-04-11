Не явился в ТЦК, потому что не смог оставить больную мать: какой срок получил мужчина

Обвиняемому якобы не объяснили, что заключение ВВК можно обжаловать

В Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Военнообязанный не явился по "боевой" повестке.

Об этом стало известно по приговору Хорольского районного суда. Следствие установило, что мужчина получил повестку о явке в ТЦК и СП для призыва по мобилизации. Однако 11 октября 2024 года без уважительных причин не явился в указанное время.

В судебном заседании гражданин признал свою вину и искренне раскаялся. Обвиняемый сообщил, что повестку для уточнения данных получила его мать, но он сам пришел в указанный день и время в ТЦК.

Также отметил, что ранее, еще во время учебы в училище, его не поставили на воинский учет, поскольку он учился в интернате по специальной программе для людей с умственной отсталостью.

Как рассказал военнообязанный, 10 октября 2024 года он явился в ТЦК. В тот же день прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), хотя имел на это три дня. Все время его сопровождали представители ТЦК. Они сообщили ему, что следует готовиться к отправке в воинскую часть.

Во время прохождения ВВК ему никто не объяснил, что можно обжаловать заключение комиссии, хотя он был признан пригодным к службе. При этом мужчина имеет серьезные телесные повреждения и пострадал по определенному уголовному делу.

Вечером 10 октября ему вручили "боевую" повестку с требованием явиться на следующий день для отправки в часть.

Мужчина объяснил причины неявки, отметил, что живет с матерью, нуждающейся в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Тем не менее она отказывается проходить медобследование в Полтаве, поэтому он не может предоставить суду соответствующие документы. Из-за холодного сезона и отключенного газоснабжения он не мог оставить мать одну дома.

Показания обвиняемого

Суд, учитывая обстоятельства дела, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Однако его освободили от отбывания наказания с испытанием, установив ему испытательный срок в один год.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что в Кировоградской области судили мужчину, который не явился в ТЦК из-за ухода за больным ребенком. Обвиняемый утверждал, что сын имеет проблемы с развитием и нуждается в постоянном медицинском надзоре.