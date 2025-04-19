"Мы заявили предельно ясно": Келлог жестко высказался об Украине в НАТО

Вступление в НАТО для Украины является "недостижимой целью"

В США говорят, что Украина не станет частью НАТО. Там отмечают, что разговоры по этому поводу сняты с повестки дня.

Об этом рассказал специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, Вашингтон якобы говорил это Киеву еще с 2008 года.

"Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина) не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда тогдашний посол США в РФ Уильям Бернс сказал госсекретарю США Кондолизе Райс, что это недостижимая цель", — сказал он.

Как сообщалось ранее, 17 апреля в Париже прошли переговоры между делегациями Украины, США и Франции, чтобы обсудить план по завершению войны. Однако позже стало известно, что план он не предусматривает полное завершение войны, а лишь временное прекращение огня.

По данным СМИ, в нем прописано, что якобы Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, получит ослабление санкций, а Украина откажется от стремления вступить в НАТО. Для его вступления в силу необходимо, чтобы Москва согласилась пойти на прекращение огня.

Стоит отметить, что буквально 15 апреля генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина непременно станет частью Альянса.