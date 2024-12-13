Порошенко пропустил каждые 65% голосований Рады и вошел в ТОП нардепов-прогульщиков, — движение "ЧЕСТНО"

Обнародован антирейтинг депутатов-прогульщиков

Петр Порошенко вошел в ТОП-10 антирейтинга депутатов-прогульщиков, пропустивших более 50% голосований в Верховной Раде, сообщает Движение "Честно".

Согласно аналитике, 23 народных избранника пропустили более половины голосований в зале Верховной Рады. Больше голосований проигнорировали нардепы из ОПЗЖ — Вадим Рабинович и Вадим Столар. Кроме них, в топ вошли нардепы, которых уже лишили полномочий – Дмитрий Шенцев, Андрей Деркач, Тарас Козак и Юрий Солод, а также находящийся в СИЗО Александр Дубинский. Глава "Евросолидарности" Петр Порошенко, пропустивший более 65% голосований парламента, замыкает ТОП-10 антирейтинга.

Примечательно, что Виктор Медведчук до лишения полномочий пропустил 59% голосований, а Вадим Новинский – 61%, оба они во второй десятке рейтинга. Кроме Петра Порошенко, среди действующих нардепов в ТОП-20 – Олесь Довгий, Анжелика Лабунская, Людмила Буймистер, Степан Ивахов, Александр Фельдман и Леся Василенко.

Аналитики "Честно" отмечают, что многие нардепы стали чаще пропускать заседания Рады именно после полномасштабного вторжения. Так, в антилидерах по прогулам те пророссийские нардепы, которые сбежали из Украины в первые месяцы полномасштабного вторжения. Большинство в конце концов были лишены мандатов или добровольно написали заявление об отказе от депутатства.

"Например, бывший нардеп от запрещенной ОПЗЖ Юлия Левочкина уехала в начале вторжения и, по данным журналистов, находилась во Франции, а супруги-нардепы Наталия Королевская и Юрий Солод, по информации СМИ, перебрались в Дубай. Защитник российской церкви, экс-нардеп Вадим Новинський после введения против него санкций СНБО был замечен в Швейцарии: он проводил службу в крупнейшей русской православной церкви Цюриха — храме Воскресения Христова", — отмечают в издании.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко вошел в тройку самых богатых украинцев вместе с Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым. По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросло с 950 миллионов долларов до более чем 1,2 млрд долларов.