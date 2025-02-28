Депутатка обвинила спикера Рады Стефанчука в сексизме и хамстве: что произошло

Между спикером ВР и депутатом произошла словесная перепалка во время одного из заседаний парламента

На заседании Верховной Рады произошел скандал после того, как спикер ВР Руслан Стефанчук отключил микрофон народного депутата Софии Федины от фракции "Европейская Солидарность". Это случилось, когда народная избранница задавала вопрос о допуске журналистов в зал и возвращении прямых трансляций заседаний.

Об этом София Федина сообщила на своей странице в Facebook. Депутат также опубликовала соответствующее видео, на котором запечатлена ее словесная перепалка со Стефанчуком.

"Хамство спикера перешло все границы, когда я задавала вопрос допуска журналистов в зал и возвращение прямых трансляций заседаний", — говорится в сообщении.

В то время как Федина собиралась озвучить предложение по теме допуска СМИ, Стефанчук сделал ей замечание и потребовал приступить сразу непосредственно к предложению.

"У меня есть минута. Не прерывайте меня. У меня есть предложение", — успела сказать народная избранница, а в это же время Стефанчук приказал отключить ее микрофон.

Далее спикер пояснил Фединой, которая подошла к нему, что необходимо сразу приступать к предложению.

"Выключил, потому что имею на это право", — заявил он в ответ на вопрос о том, почему был отключен микрофон во время выступления Фединой.

Скриншот видео

Кроме того, Стефанчук достал книгу "Регламент Верховной Рады Украины" и объяснил, почему имел право так прервать выступление Фединой.

"Эта книжечка называется регламент. Я думаю, что на шестом году достаточно интеллектуальных возможностей осилить ее. В этой книге, в 57-ой статье, четко написано, что если вы говорите не по процедуре, я делаю вам одно замечание. Во второй раз я выключаю микрофон", — пояснил он.

Скриншот видео

Далее после споров Стефанчук все же дал Федине 30 секунд для выступления, при условии, что она будет говорить по процедуре.

"Я прошу главу Верховной Рады поставить на голосование предложение возобновить прямые трансляции заседаний парламента, чтобы все граждане Украины могли видеть, что здесь происходит. Свобода слова — самое главное. Поставьте на голосование", — произнесла Федина.

Позже в соцсети депутат высказалась по данному конфликту и обвинила Стефанчука в хамстве и сексизме.

Скриншот видео

"Напомню, что Стефанчук — доктор юридических наук, который хронически не видит нарушений регламента, законов, конституции, не замечает фальсификаций законопроектов, как произошло с законопроектом о хозяйственной деятельности (который слуги между первым и вторым чтением сфальсифицировали и он стал касаться закупки московских реакторов). А хамство, сексизм и попытки заткнуть оппозицию — то его визитки", — подытожила Федина.

Отметим, что Руслан Стефанчук тем временем не комментировал инцидент в своих социальных сетях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко послал народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко во время рассмотрения постановления об отзыве Юрия Бойко в Раде.