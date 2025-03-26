"Протолкнула" его в Раду, а он стал главным прогульщиком: как выглядит муж экс-нардепа Королевской и где он сейчас

Солод прошел в парламент, но регулярно прогуливал заседания

Скандальная экс-нардеп Наталья Королевская вместе с семьей до начала полномасштабной войны сбежала из Украины. Но в свое время она, как и ее супруг Юрий Солод, входили в состав пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) и были фигурантами многих скандалов.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруг одиозной Натальи Королевской и что о нем известно. Мы узнали некоторые факты их знакомства.

Юрий Солод — что известно о муже экс-нардепа Натальи Королевской

Народный депутат VIII и IX созыва Юрий Солод родился в 1972 году в поселке Красный Кут (Луганской области). После получения высшего образования, неизвестно чем занимался политический деятель, по имеющимся данным, его семья занималась металлоломным бизнесом, который, вероятно, он перенял.

Юрий Солод занимался бизнесом

В то время Юрий Солод был серьезным конкурентом своей будущей жены Натальи Королевской, которая занималась аналогичным бизнесом. Примечательно, что своего избранника женщина ненавидела до первой встречи. Королевская злилась на Юрия за то, что он срывал контракты с ее фирмой и игнорировал ее просьбы о встрече.

Наталья Королевская и ее муж были конкурентами

Но их знакомство все равно произошло, только проходило не в деловых рамках. Королевская познакомилась с Юрием по пути на Кипр. Они вылетели одним самолетом из Луганска, а по прилету на курорт компания-организатор тура предоставила им один на двоих трансфер в гостиницу. Жили они в разных отелях, но через год уже стали официально мужем и женой.

Наталья Королевская со своим супругом Юрием

В 2000 году пара объединила свои усилия и создала компанию "Укрспецмет", которая приносила им высокий доход. Также Королевская подарила Юрию троих сыновей, а в 2017 году они удочерили девочку из Славянска.

Наталья Королевская воспитывает с мужем четверых детей

Что известно о политической деятельности Юрия Солода и где он сейчас

В 2014 году Юрий Солод решил начать политическую карьеру и в этом ему помогла супруга Наталья Королевская, которая его буквально "протолкнула" в парламент Украины. Сначала она взяла его помощником на общественных началах, потом использовала свои связи и влияние, чтобы обеспечить ему победу на избирательном округе. Правда, потом его обвинили в подкупе избирателей на выборах.

Юрий Солод был депутатом от "ОПЗЖ"

Юрий попал в Верховную Раду от "Оппоблока", а затем перешел в пророссийскую партию "ОПЗЖ" и уже от нее в 2019 году стал народным депутатом. Однако заседания парламента он не посещал и не голосовал месяцами, и согласно рейтингу "Чесно", был одним из главных прогульщиков.

Юрий Солод был одним из главных прогульщиков Рады

А в январе 2023 года Наталья Могилевская и ее супруг Юрий Солод сложили депутатские мандаты и с четырьмя детьми перебрались в ОАЭ, где уже получили вид на жительство. Согласно декларации, в 2023 году Юрий Солод приобрел три автомобиля общей стоимостью более 5 миллионов гривен.

Скандальная Королевская и ее муж стали фигурантами расследования "Батальон Дубай" журналистов издания "Украинская правда". Они выяснили, что бывшие народные депутаты живут к Address Beach Resort и купили в Дубае недвижимость на 10 миллионов долларов.

Наталья Королевская и Юрий Солод сбежали в ОАЭ

В последний раз Наталью Королевскую и ее мужа видели в Дубае, когда они приехали в один из ресторанов на празднование дня рождения матери своего коллеги от "ОПЗЖ" Вадима Столара.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит муж Юлии Тимошенко и что о нем известно. Он в браке с женой-политиком целых 45 лет.