В Канаде горит Село наследия украинской культуры: что о нем известно (фото)

Комплекс посвящен жизни украинцев в Альберте до 1930 года

В пятницу, 18 апреля, на территории Села наследия украинской культуры в Канаде (UCHV) произошел пожар. По предварительной информации, возникло возгорание сухой травы, из-за чего огонь добрался до комплекса.

Само село находится в 50 километрах от города Эдмонтон, что в провинции Альберта. "Телеграф" расскажет, что о нем известно.

Как говорится на сайте комплекса, музей был основан в 1971 году, чтобы развить историческую память о заселении восточно-центральной части провинции украинцами. Туда были перевезены украинские здания с других частей Альберты.

В 1975 году власти провинции приобрели земельный участок и продолжили заниматься его обустройством, пытаясь раскрыть тему проживания украинских поселенцев до 1930 года. Всего в UCHV расположены более 40 зданий, демонстрирующие быть канадских украинцев начала XX века.

"В музее есть многоцелевой центр для посетителей с выставочными галерейными пространствами, чтобы обеспечить более глубокое понимание раннего украинского поселения в восточной части центральной Альберты", — сказано на сайте. Там же можно ознакомиться с картой поселения.

Карта комплекса (в более высоком разрешении доступна по ссылке выше)

Как сообщал "Телеграф", в поезде "Укрзализныци" Сумы-Киев 18 апреля произошел пожар. Погиб железнодорожник.