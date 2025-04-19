В Канаде горит Село наследия украинской культуры: что о нем известно (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Комплекс посвящен жизни украинцев в Альберте до 1930 года
В пятницу, 18 апреля, на территории Села наследия украинской культуры в Канаде (UCHV) произошел пожар. По предварительной информации, возникло возгорание сухой травы, из-за чего огонь добрался до комплекса.
Само село находится в 50 километрах от города Эдмонтон, что в провинции Альберта. "Телеграф" расскажет, что о нем известно.
Как говорится на сайте комплекса, музей был основан в 1971 году, чтобы развить историческую память о заселении восточно-центральной части провинции украинцами. Туда были перевезены украинские здания с других частей Альберты.
В 1975 году власти провинции приобрели земельный участок и продолжили заниматься его обустройством, пытаясь раскрыть тему проживания украинских поселенцев до 1930 года. Всего в UCHV расположены более 40 зданий, демонстрирующие быть канадских украинцев начала XX века.
"В музее есть многоцелевой центр для посетителей с выставочными галерейными пространствами, чтобы обеспечить более глубокое понимание раннего украинского поселения в восточной части центральной Альберты", — сказано на сайте. Там же можно ознакомиться с картой поселения.
Как сообщал "Телеграф", в поезде "Укрзализныци" Сумы-Киев 18 апреля произошел пожар. Погиб железнодорожник.