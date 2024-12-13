Скандальный нардеп Столар - в топе прогульщиков Верховной Рады

Одиозный нардеп Столар редко появляется в Раду

Народный депутат Вадим Столар попал в антирейтинг прогульщиков в украинском парламенте. За пять лет работы Верховной Рады IX созыва он вошел в тройку самых неактивных депутатов.

Статистика голосований свидетельствует, что Столар пропустил почти все заседания. Об этом пишет движение "Честно" в своем исследовании. В частности, речь идет о том, что он пропустил 86% заседаний Верховной Рады. Также он является фигурантом "Реестра предателей" от Честно. К этому реестру присоединяют, если человек распространял пророссийскую риторику, перешел на сторону РФ, финансировал российские войска и т.д.

Напомним, ранее он избирался в ВР от запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, в настоящее время он входит в группу "Восстановление Украины". В 2012 году он голосовал за "мовный закон", который является неконституционным.

Ранее журналисты выяснили интересные подробности о депутате. В течение полномасштабной войны Столар трижды уезжал за границу : в апреле, мае и июне 2023 года. Преимущественно он находился в Дубае и Нице, объясняя заграничные поездки пребыванием семьи.

Интересно, что народный избранник арендует элитную недвижимость за границей. В частности, в Монако он снимает квартиру площадью 600 квадратных метров, стоимость аренды которой составляет 130 тысяч евро ежемесячно. В ОАЭ Столар арендует пентхаус площадью 500 квадратных метров за 65-80 тысяч долларов в месяц.

Ранее Столар был связан со строительным бизнесом в Киеве. В феврале 2023 года СБУ проводила обыски у Столара в рамках расследования дел о легализации коррупционных средств. В то же время, депутат продолжает благотворительную деятельность через собственный фонд, который якобы занимается поддержкой армии и гражданского населения.

Также "Телеграф" недавно сообщал, какие нардепы исчезли из Рады после начала вторжения РФ. Некоторые бежали за границу, в том числе в Россию и страны Европы.