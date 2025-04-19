Еще двоих подростков задержали копы. Что им светит за нападение на военного (фото)
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Самому младшему нет и 16 лет
Полиция Киева задержала еще двух нападавших, которые 18 апреля на Гидропарке в столице избили военного. В настоящее время уже задержаны четыре участника преступления.
Об этом сообщила пресс-служба полиции. Отмечается, что молодым людям уже готовят сообщения о подозрении.
"Сегодня (19 апреля — Ред.), в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападающих — это киевляне, в возрасте 15 и 17 лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Что предшествовало
18 апреля в Киеве возле Гидропарка группа подростков напала на военного. Парни спровоцировали конфликт с военнослужащим, после чего, повалив его на землю, избили руками и ногами. Полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей. Ими оказались 17-летние местные жители.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Видео инцидента быстро разлетелось по сети и возмутило украинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что подростки издевались над больным мужчиной под российскую музыку в Черкасской области.