Укр

Еще двоих подростков задержали копы. Что им светит за нападение на военного (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Полиция задержала парней, избивших военного Новость обновлена 19 апреля 2025, 14:59
Полиция задержала парней, избивших военного. Фото Коллаж "Телеграф"

Самому младшему нет и 16 лет

Полиция Киева задержала еще двух нападавших, которые 18 апреля на Гидропарке в столице избили военного. В настоящее время уже задержаны четыре участника преступления.

Об этом сообщила пресс-служба полиции. Отмечается, что молодым людям уже готовят сообщения о подозрении.

"Сегодня (19 апреля — Ред.), в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападающих — это киевляне, в возрасте 15 и 17 лет", — говорится в сообщении.

Задержан парень, избивший военного
Задержан парень, избивший военного
Задержан парень, избивший военного
Задержан парень, избивший военного

Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Задержан парень, избивший военного
Задержан парень, избивший военного
Задержан парень, избивший военного
Задержан парень, избивший военного

Что предшествовало

18 апреля в Киеве возле Гидропарка группа подростков напала на военного. Парни спровоцировали конфликт с военнослужащим, после чего, повалив его на землю, избили руками и ногами. Полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей. Ими оказались 17-летние местные жители.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Видео инцидента быстро разлетелось по сети и возмутило украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подростки издевались над больным мужчиной под российскую музыку в Черкасской области.

Теги:
#Полиция #Задержали #Избили #Военный