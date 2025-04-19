Еще двоих подростков задержали копы. Что им светит за нападение на военного (фото)

Самому младшему нет и 16 лет

Полиция Киева задержала еще двух нападавших, которые 18 апреля на Гидропарке в столице избили военного. В настоящее время уже задержаны четыре участника преступления.

Об этом сообщила пресс-служба полиции. Отмечается, что молодым людям уже готовят сообщения о подозрении.

"Сегодня (19 апреля — Ред.), в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападающих — это киевляне, в возрасте 15 и 17 лет", — говорится в сообщении.

Задержан парень, избивший военного

Задержан парень, избивший военного

Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Задержан парень, избивший военного

Задержан парень, избивший военного

Что предшествовало

18 апреля в Киеве возле Гидропарка группа подростков напала на военного. Парни спровоцировали конфликт с военнослужащим, после чего, повалив его на землю, избили руками и ногами. Полицейские сразу на месте происшествия задержали двух нарушителей. Ими оказались 17-летние местные жители.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Видео инцидента быстро разлетелось по сети и возмутило украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подростки издевались над больным мужчиной под российскую музыку в Черкасской области.