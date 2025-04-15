Украина теряет до 150 тысяч человек ежемесячно. Социолог объяснил, как это происходит

Вопрос, сколько будет длиться война, является ключевым

Кроме боевых потерь на фронте и гибели мирных жителей от вражеских ударов в тылу есть еще один фактор, который значительно серьезнее влияет на численность населения Украины – массовый выезд граждан за пределы государства. Как оказалось, 50—100 тысяч беженцев ежемесячно принимают решение остаться за границей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто. Он объяснил, сколько украинцев ежемесячно уезжают за границу.

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— Мы ежемесячно теряем 100—150 тысяч человек: 50 тысяч просто уезжающих и еще 100 тысяч тех, кто принимает решение остаться [в Европе]. Это гораздо больше, чем мы теряем на войне, — подчеркнул Владимир Паниотто.

По его словам, именно это главная проблема для Украины, если война будет продолжаться. Поэтому для нас вопрос, сколько еще продолжится война, является ключевым. Если она остановится сейчас, то, скорее всего, в Украине останется где-то 25 миллионов, — заключил социолог.

Напомним, доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий объяснил "Телеграфу", почему украинцы возвращаются из-за границы, но уезжают снова.