Украинцы возвращаются из-за границы, но уезжают снова: названо четыре причины

Большинство мигрантов за границей проходят своеобразный цикл

С начала полномасштабного вторжения России в Украину граждане государства начали уезжать за границу. Сейчас некоторые из них возвращаются, но через некоторое время снова едут за границу, и на это есть несколько причин.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в материале ""За рубежом появилась еще одна украинская экономика": почему все меньше украинцев хотят возвращаться и что с этим делать".

"Сейчас период, когда люди возвращаются, но не остаются. К сожалению, большинство снова уезжает за границу, и на это есть четыре фундаментальные причины: обучение, работа, формирование сбережений и финансовых накоплений, а также новые связи и контакты", — объясняет Гайдуцкий.

По его словам, большинство мигрантов за границей проходят своеобразный цикл, который в среднем длится 15 лет. За этот период человек достигает каких-то своих целей и уже с закрытым гештальтом может отправляться домой.

"Чем быстрее человек достигает своих целей за границей, тем быстрее он будет готов вернуться", — говорит специалист по миграционной политике.

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