Украина до сих пор покупает российский газ. В Раде объяснили, как такое возможно на четвертый год войны

Украина может до сих пор получать российский газ

В Украину до сих пор попадает российский газ. Он идет через "Турецкий поток" в Европу.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко в эфире телемарафона. Украина, возможно (или точно) покупает российский газ, поставляемый через Турецкий поток в Сербию и Венгрию. Дело в том, что различить, какой газ российский, а какой нет, невозможно с точки зрения физики.

Он объяснил это особенностями единого газового рынка, где физически невозможно отделить газ от нероссийского.

"Каждую молекулу газа не подпишешь", – сказал Кучеренко со словами журналиста. Депутат отметил, что российский газ поступает в Европу через Турецкий поток, а дальше распределяется по разным маршрутам, в частности в Сербию и Венгрию. По его словам, часть этого газа может поставляться в Украину из-за реверсных поставок.

Украина официально прекратила прямую покупку газа из России в 2015 году из-за российской агрессии. С этого времени страна импортирует газ с европейских рынков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ЕС снова заговорили о российском газе. Опасения по поводу энергетической безопасности нарастают.